NBA》東契奇、詹姆斯合轟65分 湖人賞灰熊3連敗

2026/01/03 14:12

東契奇、詹姆斯合轟65分。（取自NBA官方臉書）東契奇、詹姆斯合轟65分。（取自NBA官方臉書）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰灰熊，靠東契奇（Luka Doncic）轟下全場最高34分，詹姆斯（LeBron James）也有31分進帳，以128：121擊敗灰熊，賞對手3連敗。

湖人前役以22分差不敵東部龍頭活塞，今在主場續戰雷霆，首節靠拉雷維亞（Jake Laravia）獨攬11分，加上詹姆斯與東契奇都有9分進帳，帶著39：31領先進入次節。

湖人第二節一度把領先擴大至15分，但隨後進攻陷入當機，被灰熊打出一波18：0的猛烈攻勢反超，湖人節末靠詹姆斯與東契奇輪流得手，上半場打完仍握有66：60優勢。

灰熊易籃後持續緊咬比分，靠替補上陣的卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）單節挹注12分，加上傑克森（Jaren Jackson Jr.）也有9分進帳，湖人則只剩東契奇獨撐大局，灰熊在末節開始前追到96：96。

決勝節雙方你來我往，東契奇在倒數5分半鐘2罰俱中開啟湖人一波12：2的攻勢，攜手詹姆斯與拉雷維亞助隊擴大領先至9分差，隨後史馬特（Marcus Smart）與海伊斯（Jaxson Hayes）也加入得分行列，湖人終場以7分差捍衛主場。

東契奇此役18投8中，罰球20投17中，繳出34分、6籃板、8助攻，詹姆斯拿下31分、9籃板，拉雷維亞挹注21分，灰熊以傑克森25分最佳，卡德威爾波普進帳20分，莫蘭特（Ja Morant）16分作收。

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

詹姆斯（右）。（美聯社）詹姆斯（右）。（美聯社）

