箱根驛傳》太狂！青山學院大學刷新3大會紀錄 史上首支2度三連霸

2026/01/03 14:35

折田壯太。（取自產經體育）折田壯太。（取自產經體育）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕青山學院大學從第一天第一區只排16名，再靠著王牌黑田朝日在第五區完成逆轉衝上第一，今天在復路賽程也一路保持領先，最終以10小時37分34秒的破大會成績，奪下第102屆箱根驛傳冠軍，也是賽史第一支二度完成三連霸的隊伍。

箱根驛傳有20所大學加上1所關東聯合隊競技隊參賽，每一隊由10名選手完成總計217.1公里的接力賽， 1月2日是前五區的往路賽，3日則是後五區的復路賽，除了決定最終冠軍，各隊也要力拚保住前10，避免落入資格賽。

青山學院大學在第一區由小河原陽琉披掛上陣，跑出第16名，但之後急起直追，飯田翔大在第二區跑完後來到第11名，宇田川瞬矢在第三區再超車3人來到第8名，第四區的平松享祐跑完後來到第5名。

進入總長20.8公里，爬升超過800公尺的第五區，黑田在接下接力帶時還落後3分25秒，但他先後超越城西大、國學院大、中大，最後階段連早稻田大學的工藤慎作也一併反超，率先衝線完成不可思議的大逆轉，贏下往路冠軍，黑田也成為名符其實的「新山神」。

青山學院大學今天復路階段，一年級的石川浩輝在六區跑出57分15秒的區間第三成績，而塩出翔太在第八區以1小時03分45秒刷新區間紀錄，而首次參賽的佐藤有一以1小時07分38秒奪下區間賞，最後一區由折田壯太以1小時07分59秒衝線，在青山確定奪冠後，他也留下英雄淚。

青山學院大學成為本屆最大贏家，往路5小時18分08秒、復路5小時19分26秒，以及總時間10小時37分34秒，三項成績都打破大會紀錄，也成為史上首支二度完成三連霸隊伍。至於國學院大學以10小時40分07秒成績奪下第二，順天堂大學10小時43分55秒排第三。

