杜蘭特率火箭挑戰5連勝 今日賽事預告與轉播

NBA今天有3場轉播，東部第2的尼克近期吞2連敗將在主場碰上七六人，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）將率隊碰上馬克西（Tyrese Maxey）領軍、暫居東部第5的費城大軍。

火箭將在客場面對獨行俠，37歲「KD」杜蘭特（Kevin Durant）將率休士頓大軍挑戰5連勝；還有一場是西部第8的勇士碰上西部第11的爵士。

TPBL賽事，高雄海神碰上新北國王，中信特攻面對夢想家；PLG賽事，富邦勇士將碰上洋基工程；東亞超級聯賽，桃園領航猿面對澳門黑熊。

TPVL賽事，台鋼天鷹面對桃園雲豹，臺北伊斯特迎戰臺中連莊。

另外還有美式足球NFL、日本職籃B聯盟、UBL大專棒球聯賽八強賽、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

NFL

05：25 黑豹 VS 海盜

09：05 海鷹 VS 49人

轉播：愛爾達體育3台

NBA

08：30 七六人 VS 尼克 轉播：緯來體育

09：30 火箭 VS 獨行俠 轉播：緯來育樂

11：00 爵士 VS 勇士 轉播：緯來體育

114學年度UBL大專棒球聯賽 八強賽

09：30 臺灣體大 VS 中信科大

13：30 臺東大學 VS 國立體大

轉播：MOMO TV

澳洲職棒

12：00 伯斯熱火 vs 布里斯本俠盜 轉播：DAZN 1、DAZN 3

日本職業籃球B.League

13：00 茨城機器人 VS 滋賀湖泊 轉播：愛爾達體育1台

TPBL職業籃球

14：30 國王 VS 海神 轉播：緯來體育

17：00 夢想家 VS 特攻 轉播：MOMO TV

PLG

17：00 洋基工程 VS 富邦勇士 轉播：民視第一台、YouTube

東亞超級聯賽

15：00 澳門黑熊 VS 桃園璞園領航猿 轉播：緯來精采

TPBL台灣職業排球聯賽

15：00 桃園雲豹 VS 台鋼天鷹 轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

18：30 臺中連莊 VS 臺北伊斯特 轉播：緯來體育、愛爾達體育4台

英超

20：20 里茲聯 VS 曼聯 第20輪

22：50 富勒姆 VS 利物浦 第20輪

轉播：愛爾達體育1台

