體育 籃球 NBA

NBA》領15億約的庫明加因背傷缺陣 勇士教頭坦言賽前才知...

2026/01/03 16:31

庫明加（右）。（資料照，路透）庫明加（右）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士主力球星柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）今天都休兵，勇士最後在主場以94比131慘敗聯盟龍頭雷霆。逾半個月未出賽的勇士23歲好手庫明加（Jonathan Kuminga）因下背部痠痛缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr ）坦言，賽前才得知庫明加受傷。

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，是球隊陣中第四高薪的選手。本季庫明加出賽18場有13場先發，平均有11.8分、6.2顆籃板、2.6次助攻，但自從美國時間去年12月18日之後，庫明加就再沒有出賽。

今天勇士三名主力缺陣，庫明加也因下背部不適休兵，而勇士最終慘敗雷霆。賽後被問到庫明加是何時受傷，柯爾說，比賽前才得知；另有媒體問到，會擔心這個狀況會持續很久嗎？柯爾僅，「我不知道，我完全沒有頭緒。」

另外，美國《ESPN》指出，勇士此戰與雷霆的比賽，是在美國時間週五晚間於亞馬遜的「Prime Video」播放，NBA最近針對球星在全國直播比賽中的出賽規定做調整，柯瑞和J.巴特勒過去3年都入選明星賽，因此符合適用資格，這代表若聯盟認定他們的缺席不具正當理由，可能會對他們處10萬美元的罰款。

柯瑞提到在前一場面對黃蜂時，扭傷腳踝是舊傷復發，但他表示會沒事的，柯瑞過去也多次經歷腳踝傷勢。勇士隊則說，J.巴特勒今天早上醒來感到身體不適而缺陣。

