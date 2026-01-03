自由電子報
PLG》球迷久等了！「野獸」林志傑、辛特力確定上陣 當勇士救世主

2026/01/03 16:08

林志傑。（資料照，記者王藝菘攝）林志傑。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG台北富邦勇士在主場和平籃球館迎戰台鋼獵鷹，「野獸」林志傑、洋將辛特力都將正式歸隊，勇士領隊許晉哲表示，不確定兩人會打多久，也無法保證是否先發，但很開心在球隊陷入困境時，這兩位三連霸的功勳人物能回歸。

林志傑在上季季後賽弄傷左手後，本季是他自去年5月後首度出賽，許晉哲表示，先前就評估他1月會回歸，也希望他能在主場上陣，「有問傑哥時間想打多久，他說大概10分鐘，我還跟他說打10分鐘幹嘛回來，但過去他都是打25分鐘左右，今天還是要看他打比賽後的回饋，包含腿部力量及手傷後狀況。」

辛特力在2024年離隊後，本季再度回歸，許晉哲坦言對於他能在今天上陣較為驚訝，他說：「畢竟他最後一次出賽在六月，而且我們跟他聯絡時他都沒有正式訓練，直到回來我們這邊才開始做激勵訓練，測起來沒問題，後來也加入情蒐隊伍做隊內訓練，對位感覺不錯，所以就想說他們能否在同一天上。」

勇士在開賽只拿1勝3負，許晉哲也很開心在球隊陷入掙扎階段時，林志傑、辛特力能歸隊，兩人不僅在場上能給球隊安定感，且都是在關鍵階段可以勇於出手且有能力可以進球的人，但會打多久還是得看比賽狀況，畢竟勇士得迎接4天3戰的考驗。

富邦勇士領隊許晉哲（見圖）談林志傑與辛特力回歸。（記者陳志曲攝）富邦勇士領隊許晉哲（見圖）談林志傑與辛特力回歸。（記者陳志曲攝）

勇士與獵鷹的出賽名單（PLG提供）勇士與獵鷹的出賽名單（PLG提供）

