體育 籃球 NBA

NBA》3主力休兵的勇士遭雷霆打爆 教頭坦言球隊戰力不如5、6年前...

2026/01/03 17:54

勇士慘敗。（美聯社）勇士慘敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天三大主力球星柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler）、D.格林（Draymond Green）都休兵，灣區大軍最後在主場以94比131慘敗聯盟龍頭雷霆。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，清楚球隊目前的實力不如5、6年前。

勇士隊今天慘敗雷霆後，本季三度面對雷霆全輸、3場合計輸73分之多。勇士目前戰績18勝17敗暫居西部第八，仍處在附加賽位置。

「我認為以目前球隊所處的位置來看，我們仍然是一支很棒的球隊，依然有競爭力。」柯爾表示，「就我們陣中最好選手的年齡而言，我們依然很好，但顯然我們已經不是5、6年前的水準了。我們也不在今晚交手那支球隊（指雷霆），以及聯盟另外幾支球隊同一個層級，否認這點沒有意義。」

柯爾說，「我們必須接受現實、保持務實，並給自己一個機會，就像去年一樣，只要大家團結一致、保持健康，打出一波連勝來爭取機會，我們仍然有足夠實力做到這點。如果做到了，並且有機會打季後賽，那一切事情都有可能發生，我認為這就是我們目前的處境，所以必須繼續戰鬥。」

柯爾先前在播客節目「Tom Tolbert show」中坦言，未來幾年勇士隊要與雷霆、馬刺等當今強權競爭，是不切實際的事，「我不希望有人以為我們都活在幻想裡，覺得未來幾年還能與聖安東尼奧、奧克拉荷馬競爭冠軍，那是不現實的。」

