桌球》世界排名1年狂升144名 18歲葉伊恬榮登去年世界前50最猛

18歲葉伊恬去年世界排名狂升144名，也是世界排名前50女將進度幅度最大。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕誰是2025年女子桌球世界排名前50上升勢頭最猛的新星？答案是:18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬。

葉伊恬去年共參加了23場國際賽，世界排名從年初的189大幅竄升至45，在國內女將中僅次於排名21的台灣一姐鄭怡靜，狂升144名也是女單世界排名前50進步幅度最大。19歲的威爾斯混血女將赫爾西從158名躍居46名，上升112名。21歲的日本新秀赤江夏星去年拿下3站WTT支線賽女單冠軍，世界排名從136爬升至41，共上漲95名。

請繼續往下閱讀...

前世界球后、代表澳門出賽的朱雨玲，去年大放異彩，並奪下美國大滿貫賽冠軍，世界排名從101回升至第7，證明病癒復出後實力仍在。28歲的日本好手芝田沙季，去年在WTT支線賽斬獲2座冠軍、2站亞軍，排名從124一路殺回48名，也足足上升76名。

男單方面，20歲中國小將陳俊菘從年初的428名來到生涯最佳的44名，狂升384名，高居世界排名前50球員之冠。

17歲的法國「小棉花」柯頓去年在清奈、馬斯開特球星挑戰賽兩度闖進4強，世界排名從116挺進生涯最佳的32名，上升84名位居第二。另一名21歲法國新秀波雷特也從70前進至33、美國一哥卡納克從58回升至21、中國左手新星黃友政從85躍升至48名，3人都進步37名。

另一位值得注意的明日之星是18歲的日本好手松島輝空，他去年摘下太原挑戰賽、法蘭克福冠軍賽冠軍，世界排名從年初的32名來到生涯最佳的第8，也是世界排名前十高手中年紀最輕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法