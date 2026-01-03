自由電子報
企排》雲林美津濃奪新年首勝 隊長張祐晨許3大願望

2026/01/03 16:56

張祐晨（排協提供）張祐晨（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕企業21年排球聯賽下半季今熱血開戰，雲林美津濃男排隊以直落三擊敗地主桃園台產，強勢奪下2026年首勝。隊長張祐晨賽後說，今年的三大願望，除了個人拿到碩士學位、台灣師大在大專排球聯賽重返榮耀，還有企排21年的冠軍。

以台師大為班底的雲林美津濃男排隊，昨日甫於屏東取得大專排球聯賽預賽5連勝，隨即北上接續企排下半季首戰，今面對同樣取得大專排球聯賽預賽5連勝、以中原大學為班底的桃園臺灣產險，毫不手軟以25：19、25：23、25：20直落三取勝，也讓桃園台產苦吞6連敗。

雲林美津濃隊長張祐晨此役拿下22分是兩隊最高，謝沅驊也有14分進帳。上週因肩傷休戰的桃園臺產隊長劉昱麟，本周復出，拿下14分。目前本季企排總得分榜，張祐晨穩居榜首。今日張祐晨鼻樑上貼著紫色OK蹦且左眼有些血絲，他說，「大專盃時撞到鼻子，眼睛紅是因為結膜炎，有點癢，得忍著別去揉。」不過這都不影響他今日的好表現。談到大專盃與企排賽程密集、強度也高，他說，「對於剛升大學的球員，除了技術，體力也是很大考驗。」平常都在國訓中心參與亞運培訓的張祐晨透露，「多虧了國訓體能師與營養師的安排，目前我的疲勞度還沒有很高，體力還很充足，要謝謝國家隊教練的安排。」

談到今日率隊以直落三擊敗桃園臺產，張祐晨說，「我們以大專盃的比賽節奏出戰，今天表現大約60、70分，但我認為還能更好。只是大家多少都受到疲勞影響，今天沒能全力發揮。」身為隊長如何帶領球隊，他說，「私下跟大家就像朋友一般，而不是以學長的角色讓學弟感到壓迫感。」張祐晨補充，「彼此有好的溝通，大家都能勇敢表達自己，可能會有更多創意的想法在比賽中執行，在團隊中互補。」他強調，在雲林美津濃每位球員都有發揮空間。

