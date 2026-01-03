自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》于煥亞6記三分球轟27分無用 海神不敵龍頭雲豹吞3連敗

2026/01/03 17:26

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今踢館高雄海神主場，6人得分超過雙位數，以108：102拿下勝利，終止3連敗，爐主海神換帥沒有得到新氣象，吞下3連敗。

上季拿下亞軍的海神，本季走得跌跌撞撞， 2025年最後一天拋出震撼彈，宣布與德國籍主帥費雪分道揚鑣，由助理教練朱永弘暫代總教練，盼能讓球隊從谷底反彈，今在高雄巨蛋對決近期同樣陷入低潮的龍頭雲豹，傷癒復出的于煥亞手感火燙，上次出賽已是11月9日的他前兩節9投7中轟進5記三分球，包辦20分，率領海神打完前兩節以58：57領先雲豹，雲豹以迪亞洛11分最佳，高錦瑋拿下10分。

易籃後，雲豹靠米勒與迪亞洛在籃下逞威，帶著83：80反超進入決勝節，末節延續火力，隊長王皓吉挺身而出在外線頻放冷箭，助隊一度將分差拉開至12分差，順利踢館成功，終結近期3連敗。

迪亞洛替補拿下全隊最高22分，另有11籃板，高錦瑋外線7投4中拿下19分，米勒挹注19分，王皓吉三分球8投4中拿下14分。

海神方面，防守大鎖蘇文儒今高掛免戰牌，于煥亞6記三分球拿下27分仍無法幫助球隊止敗，布里茲克挹注22分，新洋將賽克維奇首秀拿下14分、8籃板、6助攻、4抄截。

王皓吉。（TPBL提供）王皓吉。（TPBL提供）

賽克維奇。（TPBL提供）賽克維奇。（TPBL提供）

于煥亞。（TPBL提供）于煥亞。（TPBL提供）

朱永弘。（TPBL提供）朱永弘。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中