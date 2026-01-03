TPBL》于煥亞6記三分球轟27分無用 海神不敵龍頭雲豹吞3連敗

高錦瑋。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今踢館高雄海神主場，6人得分超過雙位數，以108：102拿下勝利，終止3連敗，爐主海神換帥沒有得到新氣象，吞下3連敗。

上季拿下亞軍的海神，本季走得跌跌撞撞， 2025年最後一天拋出震撼彈，宣布與德國籍主帥費雪分道揚鑣，由助理教練朱永弘暫代總教練，盼能讓球隊從谷底反彈，今在高雄巨蛋對決近期同樣陷入低潮的龍頭雲豹，傷癒復出的于煥亞手感火燙，上次出賽已是11月9日的他前兩節9投7中轟進5記三分球，包辦20分，率領海神打完前兩節以58：57領先雲豹，雲豹以迪亞洛11分最佳，高錦瑋拿下10分。

易籃後，雲豹靠米勒與迪亞洛在籃下逞威，帶著83：80反超進入決勝節，末節延續火力，隊長王皓吉挺身而出在外線頻放冷箭，助隊一度將分差拉開至12分差，順利踢館成功，終結近期3連敗。

迪亞洛替補拿下全隊最高22分，另有11籃板，高錦瑋外線7投4中拿下19分，米勒挹注19分，王皓吉三分球8投4中拿下14分。

海神方面，防守大鎖蘇文儒今高掛免戰牌，于煥亞6記三分球拿下27分仍無法幫助球隊止敗，布里茲克挹注22分，新洋將賽克維奇首秀拿下14分、8籃板、6助攻、4抄截。

王皓吉。（TPBL提供）

賽克維奇。（TPBL提供）

于煥亞。（TPBL提供）

朱永弘。（TPBL提供）

