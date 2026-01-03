自由電子報
NBA》41歲詹皇砍31分寫史上首人紀錄 大讚東契奇是最佳四分衛之一

2026/01/03 18:58

詹姆斯（左）、東契奇。（路透）詹姆斯（左）、東契奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕剛滿41歲的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天交出31分、紫金一哥東契奇（Luka Doncic）轟下全場最高34分，幫助湖人以128比121擊敗灰熊。詹姆斯賽後也讚賞東契奇一次長傳，讓他輕鬆得分，「他是史上最四分衛之一，我也是不錯的接球手。」

詹姆斯今天以41歲之姿拿31分、9籃板、6鑄工，成為NBA史上年滿41歲後單場最多得分紀錄。根據NBA官網指出，歷史上只有兩位選手在年滿41歲後能單場拿25分，除了詹姆斯外，另一位是湖人名將「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）在1988年4月19日的25分。

《洛杉磯時報》報導，這是自去年3月以來，詹姆斯與東契奇同場各拿至少30分。

詹姆斯賽後受訪表示，「就是打比賽、按節奏去打，我們一直接在找能夠發揮效率的方式。很明顯，Luka在能製造站上罰球線的方面很好，他還能投進後撤步三分，那是一顆關鍵時刻的投籃。」

「我自己就是在這裡貢獻一點、那裡補上一點，努力保持穩定，在自己的PLAY做到極致的效率。所以今天我們彼此之間配合得很好，也帶動整支球隊。」詹姆斯說。

