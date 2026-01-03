TPBL》雲豹終止3連敗收今年首勝！「小高最高頭帶」限時優惠333元

「小高最高」新年首勝商品特惠活動。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭桃園雲豹今6人得分超過雙位數，以108：102擊敗高雄海神，拿下2026年首勝，更終止3連敗低潮，球團也順勢推出高錦瑋相關的優惠活動。

此戰雙方戰況激烈，三節打完雲豹僅以83：80領先，第四節前段團隊3分球攻勢凌厲，高錦瑋、米勒與王皓吉合力投進4記3分球，率隊打出12：3攻勢拉開比數，讀秒時刻雲豹也多次擋下對手反撲，終場就以6分差拿下勝利，迪亞洛貢獻22分、11籃板為全隊最佳，「小高」高錦瑋也挹注本土最高19分，外帶4助攻。

雲豹總教練羅德爾表示，團隊打了一場48分鐘的好球，防守端展現很好的積極度，本土球員方面也有亮眼表現，「像是哲宇上半場就貢獻2記三分，對我們來說，球隊真的很需要這場勝利，尤其今天是在客場贏下這麼艱難的比賽。」

高錦瑋此戰3分球7投4中攻下19分、4助攻，他透露，團隊賽前就認知到今天會是場艱難比賽，在過程中也確實遇到很多挑戰，但隊友們在場上都互相支持，才能贏下最後勝利，接下來大家會回去繼續修正問題，備戰下週主場賽事。

隊長王皓吉全場3分球8投4中，貢獻14分、2籃板，他將勝利歸功於團隊努力，「這場團隊修正了不少防守端的問題，找回場上的專注度，也感謝隊友信任，我們才能一起拿下這場比賽。」

為慶祝球隊拿下2026年首勝，雲豹球團同步推出「小高最高」商品特惠活動，即刻起於 TBL 官方網路商城下單「小高最高頭帶」，即可享有優惠價 333 元，雲豹邀請球迷一同戴上小高專屬應援頭帶。

高錦瑋率隊擊敗海神。（雲豹提供）

迪亞洛。（雲豹提供）

雲豹擊敗海神。（雲豹提供）

