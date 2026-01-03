自由電子報
PLG》43歲林志傑7個月沒打 回歸首戰拿13分率領勇士打爆獵鷹

2026/01/03 19:23

富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕43歲的「野獸」林志傑7個月沒實戰，但並沒有影響到他的手感，今天一回歸就在開賽15秒後投進三分球，且全場三分球3投全進，出賽20分鐘、拿13分，台北富邦勇士以124：86打爆台南台鋼獵鷹。

林志傑去年5月22日在PLG總冠軍賽對上桃園領航猿造成左手腕骨折，經過休養及復健，今天才正式回歸，迎接本季首戰。

近年多以替補出賽的林志傑今以先發上陣，開賽15秒就投進本場第一顆三分球，接著在2分鐘又投進1顆三分球，加上古德溫、哥倫特、莫巴耶也加入得分行列，首節就打出29：9攻勢取得優勢。

重回勇士的辛特力替補出賽，上半場也有投進1顆三分球，哥倫特兩節打完就豪取20分，古德溫拿17分，莫巴耶11分，兩節完以67：41大幅領先獵鷹。

前兩節打10分鐘的林志傑，在下半場再度上陣再進2球，率領勇士不斷重創對手，儘管三節打完已經取得26分領先，林志傑在第四節還是繼續上場，靠著切入上籃再度得分，且全隊得理不饒人，替補球員出賽也都能砍分，最大差距來到40分。

林志傑全場6投5中拿13分、4籃板，得分是本土最高，哥倫特豪取24分，莫巴耶拿23分，古德溫有21分，辛特力也有12分，陳又瑋9次助攻，團隊30次助攻優於對手的11次，且投籃命中率高達63.4%，成為勝負分水嶺。

獵鷹開賽就被打得潰不成軍，整場一路落後，團隊投籃命中率僅36.4%，陳范柏彥拿本全隊最高16分，多比15分，种義仁13分。

富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）富邦勇士林志傑。（記者陳志曲攝）

富邦勇士辛特力運球突破。（記者陳志曲攝）富邦勇士辛特力運球突破。（記者陳志曲攝）

富邦勇士哥倫特（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）富邦勇士哥倫特（中）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

