體育 籃球 TPBL

TPBL》攻城獅擊敗特攻收下3連勝 爭議判決讓特攻主帥怒了

2026/01/03 19:40

中信特攻總教練莫米爾（右）不滿判決。（記者林正堃攝）中信特攻總教練莫米爾（右）不滿判決。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅今靠5人得分超過雙位數，以84：79力退新北中信特攻，近期收下3連勝。

近期都收下2連勝的兩軍今在新莊體育館正面交鋒，特攻首節靠馬可與飛克輪流輸出，帶著22：16領先進入次節，不料隨後卻陷入得分荒，單節只拿下8分，讓攻城獅單節打出23：8一波流，在上半場結束前取得39：30反超。

易籃後，特攻再度找回火力，靠馬可此節獨得12分，單節打出31：16攻勢，帶著61：55領先進入決勝節，只是特攻「偶數節當機」魔咒再起，決勝節被19：5一波流反擊，但特攻靠馬可關鍵時刻的三分彈，在倒數1分鐘追到79：80。

隨後曾柏喻中距離出手命中，再幫攻城獅拉開差距，李沛澄三分球出手未果後，劉丞勳搶到防守籃板後喊出短暫停，接著攻城獅疑似出現8秒未過半場違例，不過裁判並未響哨，也讓特攻教練團相當氣憤，總教練莫米爾更對著裁判直喊「你決定了比賽！」攻城獅靠德魯2罰俱中後，以5分差帶走比賽。

德魯今攻下全隊最高16分，另有9籃板，先前因違反隊規遭禁賽的朱雲豪拿下本季新高14分，帕塞獅14分、14籃板，劉丞勳也拿下14分，曾柏喻13分、4助攻、3抄截。

特攻方面，馬可攻下25分、17籃板，飛克12分、10籃板，阿巴西攻下本土最佳10分、10籃板。

攻城獅劉丞勳拋投得分。（記者林正堃攝）攻城獅劉丞勳拋投得分。（記者林正堃攝）

攻城獅朱雲豪上籃得分。（記者林正堃攝）攻城獅朱雲豪上籃得分。（記者林正堃攝）

攻城獅帕塞獅。（記者林正堃攝）攻城獅帕塞獅。（記者林正堃攝）

攻城獅曾柏喻（左二）第4節挺身而出率隊獲勝。（記者林正堃攝）攻城獅曾柏喻（左二）第4節挺身而出率隊獲勝。（記者林正堃攝）

中信特攻阿巴西拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）中信特攻阿巴西拉桿上籃得分。（記者林正堃攝）

中信特攻馬可。（記者林正堃攝）中信特攻馬可。（記者林正堃攝）

中信特攻林韋翰。（記者林正堃攝）中信特攻林韋翰。（記者林正堃攝）

