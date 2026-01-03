TPBL》違反隊規遭禁賽深刻反省 朱雲豪繳本季新高14分：很開心回到球場

攻城獅朱雲豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅今以84：79擊敗新北中信特攻，收下3連勝，先前因多次違反隊規遭禁賽的朱雲豪拿下本季新高14分，他表示，很開心能回到球場，希望能讓教練看到不一樣的自己。

朱雲豪2021年成為選秀狀元，不過始終沒有兌現期待，去年11月因多次違反隊規與團隊紀律，遭球團祭出扣薪一個月及禁賽一個月的懲處，今面對中信特攻繳出本季代表作，出賽25分鐘12投4中拿下14分、3籃板。

朱雲豪表示，很開心能回到球場，尤其能在場上有所表現、幫助球隊贏球，希望攻守兩端都可以持續達到教練的要求，對於先前被禁賽一個月，他表示，期間進行自我反省，「畢竟是自己做錯事，無論是團隊訓練還是重量訓練都拿出百分之百的努力，也多花時間進行投籃訓練，希望教練看到我是用表現在自我反省。」

總經理張樹人先前曾表示，球隊原本不打算再次給予機會，但總教練威森認為朱雲豪仍有可以上場的空間，因此建議球隊再給他一次機會，威森今表示，身為教練永遠會支持球員，「是人都會犯錯，他有天賦、還可以變得更好，我相信他能幫助球隊，因此認為應該再給他機會，但這種事情不能再發生第二次。」



