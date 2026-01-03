自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》違反隊規遭禁賽深刻反省 朱雲豪繳本季新高14分：很開心回到球場

2026/01/03 20:16

攻城獅朱雲豪。（記者林正堃攝）攻城獅朱雲豪。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅今以84：79擊敗新北中信特攻，收下3連勝，先前因多次違反隊規遭禁賽的朱雲豪拿下本季新高14分，他表示，很開心能回到球場，希望能讓教練看到不一樣的自己。

朱雲豪2021年成為選秀狀元，不過始終沒有兌現期待，去年11月因多次違反隊規與團隊紀律，遭球團祭出扣薪一個月及禁賽一個月的懲處，今面對中信特攻繳出本季代表作，出賽25分鐘12投4中拿下14分、3籃板。

朱雲豪表示，很開心能回到球場，尤其能在場上有所表現、幫助球隊贏球，希望攻守兩端都可以持續達到教練的要求，對於先前被禁賽一個月，他表示，期間進行自我反省，「畢竟是自己做錯事，無論是團隊訓練還是重量訓練都拿出百分之百的努力，也多花時間進行投籃訓練，希望教練看到我是用表現在自我反省。」

總經理張樹人先前曾表示，球隊原本不打算再次給予機會，但總教練威森認為朱雲豪仍有可以上場的空間，因此建議球隊再給他一次機會，威森今表示，身為教練永遠會支持球員，「是人都會犯錯，他有天賦、還可以變得更好，我相信他能幫助球隊，因此認為應該再給他機會，但這種事情不能再發生第二次。」

攻城獅朱雲豪。（記者林正堃攝）攻城獅朱雲豪。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中