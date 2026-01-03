自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「他不是山本由伸」 美媒評今井達也為何未獲破億美元大約

2026/01/03 22:05

今井達也加入太空人。（圖取自太空人官方社群媒體X）今井達也加入太空人。（圖取自太空人官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅球星今井達也季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以3年5400萬美元合約加盟太空人，合約長度和總額都低於外界預期。紅襪當地媒體《WEEI》資深記者布拉德福德（Rob Bradford）近日在播客節目「The Greg Hill Show」中直言，今井達也並不是道奇日本強投山本由伸這種等級的投手。

像是《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前曾預測，今井達也有機會拿到一份8年2億美元大約，但最後今井僅拿到3年5400萬美元合約。

「關於今井達也的事是這樣。」布拉德福德在節目中提到，「大家都希望他成為那種王牌投手，但如果你和棒球圈內的人士聊聊，他們會說：『嗯...」。我和別人談起今井時，給我感覺是，這傢伙是冷門好貨。」

「這不是山本（由伸），就算經紀人波拉斯（Scott Boras）很想把他說成那樣。」布拉德福德指出，「他不是那種人。最終，這就是為何他只拿到這樣的合約，因為我不認為整個棒球圈覺得他有大家期待那樣出色。」

今井達也在日職8年生涯，三度入選明星賽，曾摘得2024年太平洋聯盟三振王，這也是他唯一的個人獎項；而山本由伸在日職7年，連3年勇奪投手洋聯三冠王、洋聯MVP和澤村賞等多項獎項。

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中