MLB》「他不是山本由伸」 美媒評今井達也為何未獲破億美元大約

〔體育中心／綜合報導〕日職西武獅球星今井達也季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以3年5400萬美元合約加盟太空人，合約長度和總額都低於外界預期。紅襪當地媒體《WEEI》資深記者布拉德福德（Rob Bradford）近日在播客節目「The Greg Hill Show」中直言，今井達也並不是道奇日本強投山本由伸這種等級的投手。

像是《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）先前曾預測，今井達也有機會拿到一份8年2億美元大約，但最後今井僅拿到3年5400萬美元合約。

「關於今井達也的事是這樣。」布拉德福德在節目中提到，「大家都希望他成為那種王牌投手，但如果你和棒球圈內的人士聊聊，他們會說：『嗯...」。我和別人談起今井時，給我感覺是，這傢伙是冷門好貨。」

「這不是山本（由伸），就算經紀人波拉斯（Scott Boras）很想把他說成那樣。」布拉德福德指出，「他不是那種人。最終，這就是為何他只拿到這樣的合約，因為我不認為整個棒球圈覺得他有大家期待那樣出色。」

今井達也在日職8年生涯，三度入選明星賽，曾摘得2024年太平洋聯盟三振王，這也是他唯一的個人獎項；而山本由伸在日職7年，連3年勇奪投手洋聯三冠王、洋聯MVP和澤村賞等多項獎項。

