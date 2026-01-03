自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「這輩子沒看過這種情況」特攻主帥莫米爾不滿吹判尺度

2026/01/03 21:00

中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以79：84不敵新竹攻城獅，終止近期2連勝，賽後總教練莫米爾對吹判尺度表達不滿。

兩隊今手感都不佳，攻城獅團隊命中率僅33.3%，外線31投6中，命中率僅19.4%，特攻團隊命中率37.8%，外線命中率25%。

莫米爾指出，團隊今開賽表現不俗，不過在第二節被打出一波23：8攻勢，在防守端的表現不盡理想，下半場找回節奏，尾聲兩隊呈現拉鋸戰，「我們的球員奮戰到最後一刻。」

莫米爾話鋒一轉提到，團隊在兩分球與三分球的命中率都勝於對手，籃板60：50勝過對手，助攻也以18：15優於攻城獅，唯一少於對手的就是罰球次數，攻城獅此役35罰26中，特攻12罰8中，「下半場他們有25次罰球，我們只有4次，我這輩子沒有看過這種情況，我在籃球界已經超過20年了。」

莫米爾表示，馬可是打球風格相當強烈的球員，但今天僅獲得4次罰球機會，這一點也讓自己難以理解，接著他提到，劉丞勳在倒數35秒搶到防守籃板後與貝奇為了爭球抱在一起，劉丞勳喊出短暫停，但莫米爾賽後質疑，「這應該是短暫停還是跳球？」

針對莫米爾的質疑，聯盟副秘書長程柏仁受訪時表示，若球團有提出申訴，聯盟會再召集技術委員與臨場委員進行討論，再統一回覆給球團。

另外，攻城獅隨後疑似出現8秒未過半場違例，不過裁判並未響哨，也讓特攻教練團相當氣憤，莫米爾當時更對著裁判直喊「你決定了比賽！」莫米爾賽後表示，「在不公平的情況下奮戰很難比賽。」

中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）

中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）

中信特攻馬可。（記者林正堃攝）中信特攻馬可。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中