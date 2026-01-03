TPBL》「這輩子沒看過這種情況」特攻主帥莫米爾不滿吹判尺度

中信特攻教練莫米爾不滿判決。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以79：84不敵新竹攻城獅，終止近期2連勝，賽後總教練莫米爾對吹判尺度表達不滿。

兩隊今手感都不佳，攻城獅團隊命中率僅33.3%，外線31投6中，命中率僅19.4%，特攻團隊命中率37.8%，外線命中率25%。

莫米爾指出，團隊今開賽表現不俗，不過在第二節被打出一波23：8攻勢，在防守端的表現不盡理想，下半場找回節奏，尾聲兩隊呈現拉鋸戰，「我們的球員奮戰到最後一刻。」

莫米爾話鋒一轉提到，團隊在兩分球與三分球的命中率都勝於對手，籃板60：50勝過對手，助攻也以18：15優於攻城獅，唯一少於對手的就是罰球次數，攻城獅此役35罰26中，特攻12罰8中，「下半場他們有25次罰球，我們只有4次，我這輩子沒有看過這種情況，我在籃球界已經超過20年了。」

莫米爾表示，馬可是打球風格相當強烈的球員，但今天僅獲得4次罰球機會，這一點也讓自己難以理解，接著他提到，劉丞勳在倒數35秒搶到防守籃板後與貝奇為了爭球抱在一起，劉丞勳喊出短暫停，但莫米爾賽後質疑，「這應該是短暫停還是跳球？」

針對莫米爾的質疑，聯盟副秘書長程柏仁受訪時表示，若球團有提出申訴，聯盟會再召集技術委員與臨場委員進行討論，再統一回覆給球團。

另外，攻城獅隨後疑似出現8秒未過半場違例，不過裁判並未響哨，也讓特攻教練團相當氣憤，莫米爾當時更對著裁判直喊「你決定了比賽！」莫米爾賽後表示，「在不公平的情況下奮戰很難比賽。」

