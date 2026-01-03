網球》波蘭前球后史薇泰克認為 女網不再需要「性別大戰」

史薇泰克。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕擁有6座大滿貫女單冠軍的史薇泰克（Iga Swiatek）表示，上個月「性別大戰」意義不大，當今女子網壇已經沒有什麼需要證明的了。

去年12月底，白俄羅斯世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）和澳洲「壞小子」基里奧斯 （Nick Kyrgios）應邀在杜拜進行一場備受矚目且充滿爭議的表演賽，雖然女方球場面積縮小 9%，以限制男方的力量和速度等優勢，男單世界排名跌至671的基里奧斯，仍以2個6：3輕鬆獲勝。

外界普遍認為，這場表演賽與1973年金恩夫人（Billie Jean King）對決里格斯（Bobby Riggs）、深具時代意義的「性別大戰」完全不同。史薇泰克也是如此，正在澳洲角逐聯合盃的前球后說：「我沒看，因為我不看那種東西。我認為它肯定吸引許多人的注意，但這就是商業娛樂，與社會改革或任何重要議題毫不相干。」

24歲的史薇泰克，正在為職業生涯四大賽獨缺的澳洲公開賽暖身，直言男女混合團體賽的聯合盃，其實比起所謂的「性別大戰」更具意義，「女網現在已經獨立發展了，我們擁有許多優秀的運動員和精彩故事，不一定需要與男網進行比較。說實話，根本沒必要搞這種競爭。」

