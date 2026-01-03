網球》「壞小子」基里奧斯重返職業賽 期待布里斯本帶給球迷樂趣

基里奧斯。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯 （Nick Kyrgios）12月底打完「性別大戰」表演賽後，即將在布里斯本重返職業巡迴賽，單打首戰ATP世界排名60的美國非種子科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic），爭取開胡晉級16強，同時帶給球迷更多樂趣。

「我認為過去幾年每次受傷後，都會看到一些東西迅速從身邊消失，所以我現在抱著過好每一天的心態。」脾氣火爆的基里奧斯，曾是2022年溫布頓錦標賽亞軍，30歲的他歷經3年傷病困擾，目前排行下滑至671 ，下週ATP250等級的布里斯本網賽出擊前受訪，透露整個職業生涯都「一團亂」，如今只想重出江湖並且享受比賽，「我不知道是否需要更努力地證明自己。說實話，我沒有任何目的，我不在乎排名，也不管能贏得什麼頭銜。我只想上場比賽，為觀眾奉獻一場精彩演出。」

獲得外卡的基里奧斯，得與科瓦切維奇展開職業生涯首度交鋒，或許還有機會收到澳洲公開賽外卡，在大滿貫主場出擊，自認生活中許多壓力都消失的他，賽前有感而發說：「現在感覺好多了，目前這一切都是恩賜。我希望讓大家離開布里斯本時有種感覺：『這是充滿樂趣的一週』。」

