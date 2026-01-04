自由電子報
網球》高芙聯合盃雙線制勝 率衛冕軍美國大逆轉阿根廷

2026/01/04 06:48

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年僅21歲的高芙（Coco Gauff）頂住壓力，女單、混雙接連搶勝，力助衛冕軍美國挾點數2：1逆轉阿根廷隊，2026年聯合盃預賽驚險開胡。

聯合盃為男女混合網球團體賽，去年高芙就率美國隊勇奪冠軍，本屆捲土重來，卻險些在伯斯預賽A組出師不利，因為ATP世界排名第6的佛里茲（Taylor Fritz）男單先盛後衰，爆冷以6：4、5：7、4：6不敵巴艾茲（Sebastian Baez），讓對手終止對戰5連敗，也使得阿根廷先下1點。

所幸高芙挺身而出，只花57分鐘2個6：1橫掃謝拉（Solana Sierra），扳平戰局後她又與隊友哈里森（Christian Harrison ）聯手混雙出擊，6：4、6：1擊退卡萊（Maria Lourdes Carle）／安德雷奧茲（Guido Andreozzi），美國隊後來居上，預賽戰績1勝0負，第2場遭遇0勝1負的西班牙，再過關就晉級8強。

這是高芙職業生涯首度與謝拉交手，臨場很快進入狀況，不給同梯對手反撲機會，「我覺得自己還能發揮得更好，這更讓我興奮。賽季首秀總是艱難，尤其對手還是她，我很滿意自己能控制住情緒。」

高芙。（法新社）高芙。（法新社）

