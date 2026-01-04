MLB》不敵道奇的藍鳥又出手補強！4年18.8億網羅248轟重砲岡本和真

岡本和真。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，讀賣巨人重砲岡本和真在入札期限倒數最後48小時內，與藍鳥簽下4年6000萬美元（約18.8億新台幣）合約。至此休季3位最備受矚目的日職球員，都找到大聯盟新東家，村上宗隆加盟白襪、今井達也加盟太空人。

29歲的岡本和真日職生涯累積248轟，自2018年起每年至少敲出27轟，直到上季因傷缺席半個賽季，最終僅敲出15轟；然而他近2年打擊率分別來到0.280與0.327，三振率也從16%下修至11%。岡本和真生涯打擊率0.277、累積717分打點。

休季傳出對岡本和真有興趣的球隊，基本上都是看重他的長打火力，並將他的守備位置定位在角落內野。不過先前《The Athletic》記者薩蒙報導，岡本和真能鎮守外野的多功能性，讓他更符合像藍鳥這類球隊的需求。而在藍鳥一壘已經有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坐鎮之下，來季岡本和真定位很可能會先從三壘開始。

藍鳥在世界大賽敗給道奇後，休季開啟瘋狂大採購模式，先後簽下強投席斯（Dylan Cease）、韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers）等人，同時除了仍希望簽回小畢歇特（Bo Bichette）外，也持續將補強目光持續放在岡本和真、塔克（Kyle Tucker）、柏格曼（Alex Bregman）身上。《美聯社》報導，藍鳥需支付讀賣巨人1087.5萬美元的入札費。

