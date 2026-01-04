自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不敵道奇的藍鳥又出手補強！4年18.8億網羅248轟重砲岡本和真

2026/01/04 07:20

岡本和真。（資料照）岡本和真。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，讀賣巨人重砲岡本和真在入札期限倒數最後48小時內，與藍鳥簽下4年6000萬美元（約18.8億新台幣）合約。至此休季3位最備受矚目的日職球員，都找到大聯盟新東家，村上宗隆加盟白襪、今井達也加盟太空人。

29歲的岡本和真日職生涯累積248轟，自2018年起每年至少敲出27轟，直到上季因傷缺席半個賽季，最終僅敲出15轟；然而他近2年打擊率分別來到0.280與0.327，三振率也從16%下修至11%。岡本和真生涯打擊率0.277、累積717分打點。

休季傳出對岡本和真有興趣的球隊，基本上都是看重他的長打火力，並將他的守備位置定位在角落內野。不過先前《The Athletic》記者薩蒙報導，岡本和真能鎮守外野的多功能性，讓他更符合像藍鳥這類球隊的需求。而在藍鳥一壘已經有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坐鎮之下，來季岡本和真定位很可能會先從三壘開始。

藍鳥在世界大賽敗給道奇後，休季開啟瘋狂大採購模式，先後簽下強投席斯（Dylan Cease）、韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers）等人，同時除了仍希望簽回小畢歇特（Bo Bichette）外，也持續將補強目光持續放在岡本和真、塔克（Kyle Tucker）、柏格曼（Alex Bregman）身上。《美聯社》報導，藍鳥需支付讀賣巨人1087.5萬美元的入札費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中