MLB》預測索托擊敗大谷翔平奪國聯MVP！官網記者：第2明顯的選擇

索托、大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟MVP獎項近2年由大谷翔平與賈吉（Aaron Judge）壟斷，官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）再次撰文提早預測2026年各大獎項，一如他個人往常，他並未預測大谷與賈吉MVP三連霸。

卡斯楚文斯在去年的預測文當中，點名老虎格林（Riley Greene）與教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）會拿下美聯、國聯MVP。這次再度挑戰預測，卡斯楚文斯在文章開頭就直言：「看啊，那個媒預測賈吉和大谷會拿MVP的傢伙又回來了，又有好戲看了！」而他也信守承諾，冒著「再次被嘲笑」的風險，將2026年美聯、國聯MVP投給水手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與大都會索托（Juan Soto）。

請繼續往下閱讀...

卡斯楚文斯解釋，去年沒預測水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）讓他很懊惱，然而歷經60轟史詩級賽季後，他不看好羅里有望再複製去年的成績，也因此不太願意再選他，而是決定選擇他的隊友「J-Rod」，「上賽季降低三振率、揮棒速度驚人，防守與速度都是寶貴優勢，也解鎖季後賽初體驗，具備成為MVP的所有條件。或者至少，只輸給賈吉。」

遵循原則不選大谷奪國聯MVP，卡斯楚文斯表示，索托會是第2明顯的選擇。即便上季大都會表現很糟糕，但索托成為史上第3位、本世紀第1位單季40轟、100分打點、100次保送、得100分且30盜的打者，儘管防守問題仍互是他爭取MVP的最大阻礙，但絕對不影響索托的自信。

美、國聯塞揚獎預測，卡斯楚文斯秉持原則不選史庫柏爾（Tarik Skubal）與史基斯（Paul Skenes），而是紅襪克羅切（Garrett Crochet）與道奇山本由伸。最佳後援為守護者史密斯（Cade Smith）、教士米勒（Mason Miller）；新人王為老虎麥戈尼格（Kevin McGonigle）、紅雀韋瑟霍特（JJ Wetherholt）；最佳總教練為金鶯阿爾伯納茲（Craig Albernaz）、海盜凱利（Don Kelly）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法