自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》上季遭DFA後洋基、大都會曾想網羅！90轟明星游擊新東家出爐

2026/01/04 08:34

阿西亞。（資料照）阿西亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，前明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia）以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約加盟雙城。

31歲阿西亞2016年於釀酒人登上大聯盟，2021年季中透過交易來到勇士也隨隊奪冠，隔年以工具人身分繳出不錯成績，勇士也在2023年重新和他簽下延長合約，該年阿西亞更頂替明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）的離隊空缺，入選全明星賽。然而他的好表現到下半季就銷聲匿跡，且之後就不曾回穩。

上季阿西亞在勇士僅出賽14場拿到32打席，打擊三圍194/.219/.226，6支安打只有1支是長打，並在MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）傷癒歸隊後遭DFA（指定讓渡）。當時《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基與大都會都曾開給他小聯盟合約，但他最終選擇拿大聯盟合約加盟洛磯。

2025年阿西亞合計出賽76場，打擊三圍.202/.238/.291、攻擊指數0.529，wRC+是淒慘的33。生涯90轟、347分打點的阿西亞，如今以小聯盟約加盟雙城，《MLBTR》分析，對於現在的阿西亞來說，成為一位替補工具人，是他想留在大聯盟的最後選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中