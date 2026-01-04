MLB》上季遭DFA後洋基、大都會曾想網羅！90轟明星游擊新東家出爐

阿西亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）報導，前明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia）以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約加盟雙城。

31歲阿西亞2016年於釀酒人登上大聯盟，2021年季中透過交易來到勇士也隨隊奪冠，隔年以工具人身分繳出不錯成績，勇士也在2023年重新和他簽下延長合約，該年阿西亞更頂替明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）的離隊空缺，入選全明星賽。然而他的好表現到下半季就銷聲匿跡，且之後就不曾回穩。

上季阿西亞在勇士僅出賽14場拿到32打席，打擊三圍194/.219/.226，6支安打只有1支是長打，並在MVP強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）傷癒歸隊後遭DFA（指定讓渡）。當時《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）透露，洋基與大都會都曾開給他小聯盟合約，但他最終選擇拿大聯盟合約加盟洛磯。

2025年阿西亞合計出賽76場，打擊三圍.202/.238/.291、攻擊指數0.529，wRC+是淒慘的33。生涯90轟、347分打點的阿西亞，如今以小聯盟約加盟雙城，《MLBTR》分析，對於現在的阿西亞來說，成為一位替補工具人，是他想留在大聯盟的最後選擇。

