NFL》海盜打破「必敗魔咒」險勝！國聯最後季後賽席次掌握他人手中

〔體育中心／綜合報導〕2025-26年NFL例行賽轉眼間來到最後一週賽事，坦帕灣海盜在主場迎戰國聯南區死敵卡羅萊納黑豹，必須贏球才能保有國聯最後一張季後賽門票希望的海盜，最終以16：14驚險獲勝，並將最終命運交給同分區的紐澳良聖徒與亞特蘭大獵鷹。

賽前7勝9敗的海盜，今天只要輸球就確定將國聯最後一張季後賽門票讓給黑豹。抱著背水一戰的決心，海盜四分衛梅菲爾德（Baker Mayfield）開賽馬上找到近端鋒歐頓（Cade Otton）達陣先馳得點，首節結束前海盜再補上射門，取得10：0領先。

進入次節後，梅菲爾德傳球遭到黑豹抄截，這對海盜來說是大警訊，因為本季只要梅菲爾德遭到抄截的比賽，海盜戰績是0勝8敗；而黑豹四分衛楊恩（Bryce Young）把握機會傳出達陣，將比分追近。然而下個Drive海盜回敬1次抄截，並藉此再追加射門，上半場打完仍以13：7領先。

下半場雙方攻勢乏善陳還失誤連連，決勝節海盜以射門再添保險分，之後又製造黑豹掉球失誤，可惜無法繼續追加分數。黑豹楊恩在最後2分27秒傳出達陣將落後縮小至2分差，可惜最終時間仍不站在黑豹這邊，最終無緣逆轉戰局。

這場另類「狀元對決」，2018年狀元郎梅菲爾德22傳16中繳出203碼與1次傳球達陣，儘管遭到1次抄截，所幸最終還是打破「必敗魔咒」；2023年狀元郎楊恩35傳24中繳出266碼、2次傳球達陣，遭抄截1次。

這場比賽後雙方戰績都來到8勝9敗，在比較對戰優質率之下，明天聖徒若擊敗獵鷹，海盜將連續5年在國南封王，同時連續5年挺進季後賽；反之若獵鷹獲勝，則由黑豹自2017-18賽季後再闖季後賽，同時也睽違9年分區封王。

