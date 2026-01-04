MLB》道奇MVP佛里曼挑戰加入超稀有俱樂部！官網揭關鍵數字「143」

佛里曼。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇MVP強打、準名人堂球星佛里曼（Freddie Freeman）長年維持穩定表現，在他即將進入36歲賽季之際，將挑戰幾個生涯重要里程碑，其中400轟最快今年有機會達標，1500分打點預計2到3年內也有望完成；但要加入超稀有「3000安俱樂部」，則有一定難度。

目前歷史上僅33人進入3000安俱樂部，最近一位是2022年的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。而佛里曼生涯2431安為現役安打王，且他過去5年仍維持平均181安的高產量；但縮小至近2年，佛里曼受到傷勢影響，平均158安仍是穩定輸出，但明顯低於30歲出頭時的產量。

不過大聯盟官網記者佛斯特（Jason Foster）指出，佛里曼2025年的進階數據顯示他的油箱還有油，其強勁擊球率（hard-hit rate）45.7%不僅遠勝聯盟平均的37%，甚至也高於他生涯平均的44.2%；同時他的wOBA（加權上壘率）為.370，位居大聯盟PR94，他的xwOBA（預期加權上壘率）也依舊亮眼，位居大聯盟PR82。

假設佛里曼未來保持健康，如果在接下來4季能平均繳出150安，他的生涯安打數將來到3031支，能確立「3000安俱樂部」地位；但如果要驚險達標的話，佛斯特點出，這個關鍵數字會是「143」。如果佛里曼未來4季能平均敲出143安，那他在39歲賽季結束時，將剛好跨過門檻，來到3003支安打。值得一提的是，佛里曼與道奇的現有合約到2027年，但只要他仍具備一定產能，加上3000安近在咫尺之下，2028、2029年要找到出賽機會並不是難事。

若佛里曼成功進入3000安俱樂部，他將成為史上第6位達成此壯舉的一壘手；若同時完成3000安、400轟，則是史上第4位一壘手；如果他在達成3000安、400轟，且能將生涯打擊率維持在0.300以上，那他將成為史上唯一1位一壘手、也是史上第5位達成此壯舉的球員。

