體育 棒球 MLB

MLB》美媒建議巨人用鄧愷威換洛磯前大物！點出他在「山上」的優勢

2026/01/04 10:34

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕巨人休季接連補強先發輪值，目前40人名單中先發投手過剩，美媒《ClutchPoints》撰文建議，巨人可透過以洛磯內野手佛里曼（Tyler Freeman）為核心的交易案來平衡陣容，而台灣好手鄧愷威則被列為籌碼之一。

《ClutchPoints》點出巨人上季進攻困境，直言他們是全大聯盟進攻最不穩定的球隊之一，團隊上壘率位居大聯盟後段班，過於依賴零星的全壘打而非串連打線。而26歲的佛里曼正好能提供巨人所需的上壘能力，曾連續3年入選百大的他，上季上壘率高達0.354，打擊穩定且能勝任多個守備位置。

報導指出，巨人可以送出兩位右投塞莫爾（Carson Seymour）與鄧愷威來換佛里曼，並點出兩人更適合在高海拔環境發展。以伸卡球為主要武器的塞莫爾能製造大量滾地球；鄧愷威則是擁有頂尖轉速，其變化球在稀薄的空氣中更有機會保持威力。

而這樣的補強方向也符合洛磯總裁德波德斯塔（Paul DePodesta）的組織哲學，也就是不再追求傳統型投手，而是優先考慮能適應特殊環境特質、即便在一般球場表現普通的投手。

對巨人而言，這筆交易也完全在可承受範圍內。塞莫爾在球隊輪值深度中排在伯德松（Hayden Birdsong）與魯普（Landen Roupp）等年輕戰力之後，鄧愷威也正面臨40人名單保位戰的壓力。《ClutchPoints》認為，把多餘的投手戰力轉換成一名擁有優異Contact能力的每日先發打者，是相當有效率的資產管理。

鄧愷威上季在大聯盟出賽8場（7場先發），拿下2勝4敗、防禦率6.37，ERA+63，獨立防禦率（FIP）3.81，投29.2局投球失24分（21責失），送出39次三振、17次保送與7次觸身球，每局被上壘率1.55。他在去年9月2日曾於洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）先發，投5.1局飆8K，挨9安失2分，奪生涯第2勝。

