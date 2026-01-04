自由電子報
NBA》愛德華茲、里德合力砍下62分 灰狼成功中斷熱火4連勝

2026/01/04 11:14

愛德華茲。（法新社）愛德華茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客熱火主場的灰狼，靠著當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）與長人里德（Naz Reid）合力砍下62分，並在第4節一波帶走，以125：115收下勝利，中斷熱火的4連勝。

上半場愛德華茲狂砍20分，幫助灰狼取得領先優勢，而這也是他本季第4次、連續兩場比賽在中場休息前就有20分入袋，而他上一次連兩場有此表現已要追溯到美國時間2023年的2月13、16日。

但在熱火方面卻不是那麼順利，鮑威爾（Norman Powell）在首節剩下6分11秒時先是因右腿痠痛離場，直到次節中段才回到場上，另外小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）還在防守時踩到藍道（Julius Randle）的腳導致右腳踝扭傷，而且退場後就沒再回歸。

易籃後，熱火在第3節由威金斯（Andrew Wiggins）領軍，稍微縮小了比分差距，但灰狼在比賽進入決勝節後依舊延續火力，開局4分半鐘就打出19：4的攻勢，讓原本僅有的4分領先一瞬間變成多達19分的分差，甚至一度領先多達21分，奠定勝基。

愛德華茲砍33分，替補上陣的里德緊隨其後攻下29分，且其中20分是在下半場獲得，藍道23分10籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）則是進帳13分12籃板。

熱火部分，鮑威爾攻下21分為全隊最多，米契爾（Davion Mitchell）與板凳出發的喬維奇（Nikola Jović）皆拿下14分，此外艾德巴約（Bam Adebayo）和威金斯也都以12分作收。

里德。（法新社）里德。（法新社）

