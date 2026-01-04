MLB》簽岡本和真後下一步？藍鳥仍是塔克爭奪戰領跑者 官網分析操盤

塔克。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥持續加強休季補強力道，今天再出手網羅日職生涯248轟的岡本和真，至於楓葉大軍下一步還會怎麼走？大聯盟官網隨隊記者馬瑟森（Keegan Matheson）撰文分析。

藍鳥世界大賽敗給道奇後，休季先後簽下強投席斯（Dylan Cease）、韓職MVP龐塞（Cody Ponce）、潛水艇右投羅傑斯（Tyler Rogers）與岡本和真；而藍鳥同時仍希望簽回小畢歇特（Bo Bichette），也持續傳出看上塔克（Kyle Tucker）、柏格曼（Alex Bregman）等強打。

大聯盟官網藍鳥隨隊記者馬瑟森指出，鑒於岡本和真加入後可能會卡位三壘，這似乎也降低藍鳥對柏格曼的興趣，也意味巴傑爾（Addison Barger）可能會逐漸轉守右外野、克萊門特（Ernie Clement）則會更常出現在二壘；而如果藍鳥最終還能迎回小畢歇特，內野陣容配置還可能會有變動。目前市場上的大咖球星進展相當緩慢，各隊普遍選擇觀望，也不排除有人最終會接受短約的可能。

至於目前FA最大咖塔克，作為外野手的他依舊與藍鳥是完美契合，馬瑟森指出，藍鳥目前仍是最有機會簽下塔克的球隊之一。如果小畢歇特離隊當然對打線衝擊不小，即使像桑坦德（Anthony Santander）這類的潛在谷底反彈人選能一定程度補上火力空缺，但藍鳥還是有空間再升級。

馬瑟森建議，藍鳥在剛歷經世界大賽敗給道奇的心碎，現在又擁有巨大的財務彈性之下，理應加足馬力繼續補強，打造一支更強大、更完整的球隊。

