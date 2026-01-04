MLB》補強靜悄悄！洋基開除挖掘「火星人」助理 國際球探部門鬧空城

多明格茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休季補強動作靜悄悄，倒是人事異動又一起。根據《The Athletic》洋基記者柯許納（Chris Kirschner）轉發消息指出，洋基開除國際球探部門主管助理梅提歐（Edgar Mateo），他原本是前國際球探部門主管羅蘭德（Donny Rowland）的助理。

SOURCE: The Yankees have dismissed Edgard Mateo, assistant to former international scouting director Donny Rowland. With 12 days remaining before the start of the international signing period, the Yankees currently have neither a director nor a deputy director in place.



The… pic.twitter.com/peShiQhhkb — Wilber Sánchez （@wilberdata） January 4, 2026

擁有15年國際球探資歷的羅蘭德，早在去年11月就傳出遭到洋基開除，理由是過去多次大手筆簽下沒能將潛力轉化為實力的新秀。值得一提的是，曾高居洋基農場頭號大物的「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），當年正是由羅蘭德與梅提歐所挖掘。

根據柯許納轉發的消息指出，如今梅提歐也遭開除後，目前距離國際自由球員簽約期開跑僅剩12天，而洋基目前在國際球探部門沒有主管，也沒有副主管；而同時這也象徵著以羅蘭德為核心的國際球探部分體系，正式畫下句點退出洋基。

洋基去年12月傳出原本鎖定的16歲多明尼加大物游擊手阿西根（Wandy Asigen），因羅蘭德遭開除而最終選擇改與大都會簽約。加上此休季包含道奇、藍鳥、金鶯，甚至海盜等球隊都在軍備競賽，但洋基反而動作靜悄悄，少數的補強只有簽回羅沙里歐（Amed Rosario）與布萊克本（Paul Blackburn），昔日邪惡帝國似乎不復以往光彩。

