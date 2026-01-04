台南三級棒球隊觀賞《冠軍之路》 全美戲院捐首日票房挺棒球

南市體育局邀請三級棒球學校至全美戲院觀賞冠軍之路紀錄片（南市體育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市體育局今天（4日）邀集南市三級棒球隊至全美戲院觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫世界棒球12強賽帶給台灣的感動。為支持南市三級棒球隊勇敢逐夢，全美戲院也將捐出該片首日票房收入，以回饋基層棒球發展。南市體育局表示，歡迎大家走進戲院，感受棒球的熱血激昂，也為即將到來的WBC世界棒球經典賽暖身應援。

由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映。該片描述台灣成棒隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的過程，完整呈現台灣隊一路過關斬將，於東京巨蛋冠軍賽中以完封日本隊之姿，勇奪隊史首座12強冠軍殊榮的時刻。

南市體育局長陳良乾表示，非常感謝全美戲院的美意及大力支持南市三級棒球隊。棒球不僅是台南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感的重要力量。南市具備全國首屈一指的棒球場地亞太國際棒球訓練中心，也成功承辦多項國際賽事，包含2025第8屆WBSC世界盃少棒錦標賽及2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽等知名國際賽事。

南市體育局表示，台南長期深耕三級棒球發展，從少棒、青少棒到青棒，透過完善賽事制度與多元培育管道，打造選手穩健成長的舞台，其中「三級巨人盃棒球賽」更成為基層球隊重要的年度指標賽事。這次透過觀影活動，讓年輕選手近距離感受國家隊站上世界巔峰的歷程，期盼將冠軍精神內化為持續努力的動力，為台南培育更多優秀棒球人才。

