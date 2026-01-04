棒球》委國總統馬杜羅遭美國抓捕後 當地冬盟季後賽宣告「暫停舉行」

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國官方昨日軍事突襲行動，抓捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，震驚世界。委內瑞拉當地冬季聯盟受突發政治事件影響，本週原訂舉行的季後賽宣布暫停舉行。

美國此次對委內瑞拉首都卡拉卡斯的軍事行動，對當地棒壇與聯賽的影響仍待觀察。卡拉卡斯當地兩支球隊卡拉卡斯獅子（Leones del Caracas）與拉瓜伊拉鯊魚隊（Tiburones de La Guaira），皆正好並未打進今年季後賽。

請繼續往下閱讀...

《World Baseball Network》報導，目前在委內瑞拉聯賽效力的美國籍球員不到10人，其中一名美國選手向美媒表示：「我很平安，當地目前一切也算是正常。」而另一位美國選手則透露，他所屬的球隊已收到通知，官方另行公告前將不會進行任何比賽。

馬杜羅遭逮捕後，委國冬盟已暫停5隊、16場制的首輪季後賽。聯盟主席帕米薩諾（Giuseppe Palmisano）向《El Emergente》表示，聯盟將以「逐日評估」的方式觀察局勢，並坦言：「若目前的狀況持續下去，賽事將很難繼續進行。」

而後續委國冬盟很可能面臨的另一難題是加勒比海大賽。由於配合各國冬盟選手可能參加美職春訓，加勒比海大賽必須在2月初結束賽程，委內瑞拉冬盟若遲遲無法產生冠軍，可能影響加勒比海大賽賽程或自身參賽權益。

而陣中有委內瑞拉籍選手的美職各隊，目前也還在了解狀況。釀酒人隊棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）就向媒體表示：「現階段我們還沒有太多資訊，但會持續追蹤。現階段僅得知機場暫時關閉，其他詳情還有待追蹤。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法