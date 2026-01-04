自由電子報
NFL》海鷹鐵血防守奪國聯頭號種子！有望遵循隊史「超級盃定律」？

2026/01/04 12:53

達諾德。（美聯社）達諾德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025-26賽季NFL例行賽最後一週，西雅圖海鷹今天在客場以13：3力壓國聯西區強敵舊金山49人，成功在分區封王，更勇奪國聯頭號種子，獲得季後賽首輪輪空。

本季國聯西區可謂「三強鼎立」，除了百廢待舉的亞利桑那紅雀，包含海鷹、49人與洛杉磯公羊等3隊皆至少拿下11勝，也早早拿下季後賽門票，但3隊真正要廝殺的是國聯頭號種子的地位。公羊在上週爆冷不敵獵鷹後已確定無緣競爭，而今天海鷹與49人之戰，誰獲勝就能奪下國聯頭號種子。

四分衛達諾德（Sam Darnold）本季轉戰海鷹後成為關鍵拼圖，他與新星外接手史密斯-恩吉格巴 （Jaxon Smith-Njigba）的爆發，無疑是海鷹蛻變勁旅的其中要角。此役史密斯-恩吉格巴6次接球推進94碼，而達諾德則是表現平平，26傳20中繳出198碼，沒有傳出達陣。

珀迪。（路透）珀迪。（路透）

但海鷹靠著地面進攻甦醒，跑衛沃克（Kenneth Walker III）與沙波奈特（Zach Charbonnet）聯手推進171碼與1次達陣穩住攻勢；加上號稱「轟爆軍團（Legion of Boom）2.0」的防守組，讓上週單場5達陣的49人明星四分衛珀迪（Brock Purdy）僅傳出127碼還被抄截1次，同時完美限制當家球星麥卡弗（Christian McCaffrey）的發揮，讓49人全場只靠射門攻下3分，在主場眼睜睜看著海鷹在分區封王，同時奪下國聯頭號種子。

這是海鷹自2020年以來的首座分區冠軍，同時也是自2014年後首次、隊史第4度以國聯頭號種子闖進季後賽。值得一提的是，過去海鷹3次奪下國聯頭號種子的賽季，最終都成功打進超級盃，並在2013年奪冠。本季海鷹是否能遵循這套定律再闖超級盃，將拭目以待。

