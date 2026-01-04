NBA》戴維斯、克里斯蒂聯手飆分 獨行俠止連敗、火箭挑戰5連勝失利

戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰火箭的獨行俠，靠著明星長人戴維斯（Anthony Davis）以及克里斯蒂（Max Christie）作為核心輸出，終場就以110：104收下勝利中止4連敗，火箭則是挑戰5連勝失利。

火箭在比賽一開始就傳出壞消息，賽事只進行了1分鐘之後，森根（Alperen Sengun）在籃下起跳爭搶籃板，但在落地時不慎扭傷右腳踝，退場後就未再回到場上，不過第1節還是靠著「KD」杜蘭特（Kevin Durant）灌進14分率先取得領先。

進入次節後，獨行俠也同樣遇到傷兵，打滿第1節的華盛頓（P.J. Washington）也因為右腳踝扭傷退場且也未回歸，但是球隊其他成員多點開花，命中率高達59.1%，半場結束反倒領先對手7分。

易籃後，戴維斯、克里斯蒂與威廉斯（Brandon Williams）攜手飆分拉開分差，甚至到第4節開始後，獨行俠一度領先多達17分，雖然在比賽時間剩下1分7秒時，被火箭苦追到只剩5分差距，不過最終靠著克里斯蒂的灌籃以及戴維斯兩罰穩穩把握，才順利收下比賽勝利。

本場比賽獨行俠由戴維斯26分12籃板、克里斯蒂三分外線6中4攻下24分擔任致勝功臣，另外狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）今天手感冰冷，全場12投僅3中只拿下10分，是他自從開季第4場面對雷霆僅有2分進帳後的新低，甚至在後半場也只攻得2分。

火箭部分，杜蘭特繳出突破5成的命中率，砍下全場最高34分，湯普森（Amen Thompson）20分緊隨其後外帶12籃板，伊森（Tari Eason）則打下19分10籃板。

克里斯蒂。（法新社）

