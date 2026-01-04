自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》戴維斯、克里斯蒂聯手飆分 獨行俠止連敗、火箭挑戰5連勝失利

2026/01/04 13:18

戴維斯。（法新社）戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰火箭的獨行俠，靠著明星長人戴維斯（Anthony Davis）以及克里斯蒂（Max Christie）作為核心輸出，終場就以110：104收下勝利中止4連敗，火箭則是挑戰5連勝失利。

火箭在比賽一開始就傳出壞消息，賽事只進行了1分鐘之後，森根（Alperen Sengun）在籃下起跳爭搶籃板，但在落地時不慎扭傷右腳踝，退場後就未再回到場上，不過第1節還是靠著「KD」杜蘭特（Kevin Durant）灌進14分率先取得領先。

進入次節後，獨行俠也同樣遇到傷兵，打滿第1節的華盛頓（P.J. Washington）也因為右腳踝扭傷退場且也未回歸，但是球隊其他成員多點開花，命中率高達59.1%，半場結束反倒領先對手7分。

易籃後，戴維斯、克里斯蒂與威廉斯（Brandon Williams）攜手飆分拉開分差，甚至到第4節開始後，獨行俠一度領先多達17分，雖然在比賽時間剩下1分7秒時，被火箭苦追到只剩5分差距，不過最終靠著克里斯蒂的灌籃以及戴維斯兩罰穩穩把握，才順利收下比賽勝利。

本場比賽獨行俠由戴維斯26分12籃板、克里斯蒂三分外線6中4攻下24分擔任致勝功臣，另外狀元郎佛拉格（Cooper Flagg）今天手感冰冷，全場12投僅3中只拿下10分，是他自從開季第4場面對雷霆僅有2分進帳後的新低，甚至在後半場也只攻得2分。

火箭部分，杜蘭特繳出突破5成的命中率，砍下全場最高34分，湯普森（Amen Thompson）20分緊隨其後外帶12籃板，伊森（Tari Eason）則打下19分10籃板。

克里斯蒂。（法新社）克里斯蒂。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中