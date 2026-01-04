路跑》早安臺北城市路跑今登場 林立、「跨欄甜心」張博雅等人現身鼓勵跑者

「棒球英雄」林立（左起）、HOII后益林少萍董事長、展逸國際企業張憲銘董事長、鍇睿國際數位顏宥騫董事長在舞台上進行鳴槍起跑儀式。（展逸國際企業股份有限公司提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026《Good Morning TAIPEI早安臺北城市路跑》今在台北市大佳河濱公園正式起跑，數千名跑者齊聚賽道，用奔跑迎接 2026 年的到來，也正式揭開北台灣年度首場半程馬拉松序幕。本屆賽事由展逸國際企業股份有限公司主辦，以「城市女力．英雄傳奇」為主題，並攜手HOII后益等重要夥伴，共同推動健康生活與城市運動文化。

賽事當天現場星光熠熠，除5位橫跨不同世代、背景與運動領域的城市女力大使齊聚為跑者鳴槍應援外，也特別邀請到「棒球英雄」林立到場共襄盛舉，為跑者加油打氣。林立以長期投入高強度訓練與穩定賽場表現著稱，象徵專業運動員對紀律、堅持與自我突破的精神，也為活動注入更多跨界運動能量。

五位城市女力大使—噴射機阿嬤林潘秀雲、鐵人獸醫郭霏、阿美族田徑女將謝喜恩、跨欄甜心張博雅、長跑精靈蘇鳳婷—以自身的運動歷程與生命故事，詮釋「為何而戰」的精神；而林立則以職業運動員視角，傳遞「日常訓練、長期累積」的運動價值。不同領域、不同世代的運動榜樣齊聚一堂，共同鼓勵所有跑者，不分性別、不論跑齡，都能在賽道上成為自己心中的英雄。

賽事共規劃 21K 早安戰神組、10K 戰鬥組、4K 早安同好組 三大組別，滿足不同族群需求。賽道路線串聯河濱景觀與城市天際線，在清晨最舒適的時段出發，讓跑者在奔跑之中重新感受台北城市的節奏與溫度。展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘表示，透過 BE HEROES 的品牌精神，結合像 HOII 這樣理念契合的品牌夥伴，持續為城市注入正向能量。「Good Morning TAIPEI 早安臺北城市路跑只是開始，未來將持續推出英雄系列路跑活動，讓每位跑者都能在城市中，寫下屬於自己的傳奇。」

鳴槍起跑的一刻，所有跑者向前衝刺。（展逸國際企業股份有限公司提供）



現場所有與會貴賓於起跑線為選手們加油打氣。（展逸國際企業股份有限公司提供）

