NBA》嘴綠又被趕出場 柯瑞回歸砍31分助勇士擊退爵士

柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天回歸，他繳出全隊最高31分，率隊以123：114擊敗爵士，目前戰績為19勝17負。

勇士一哥柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler III）前役都休兵，今天回歸在主場迎戰爵士，兩隊前次交手由灣區大軍收下勝利。

今天開賽爵士打出4：0攻勢，但勇士很快靠著D.格林（Draymond Green）三分球止血，只是爵士在首節攻守表現相對較佳，第一節打完暫時取得4分小幅領先。第二節開局小裴頓（Gary Payton II）跳出，連拿4分助隊持續緊咬，只是這節勇士無法控制失誤，讓爵士擴大領先。

第二節還剩下2分半時，格林因不滿吹判持續跟裁判抗議，吞下兩次技術犯規遭奪權出場，但勇士很快反擊，回到個位數差距，半場打完爵士暫時以65：58領先。上半場馬卡南（Lauri Markkanen）一人包辦21分，成為球隊領先關鍵。

易籃後，勇士一波11：2攻勢一度超前，但爵士很快反擊，雙方展開拉鋸，柯瑞這節找回手感，單節進帳20分，助隊帶著4分領先進入決勝節，勇士也在這節乘勝追擊，將領先擴大到雙位數，穩穩收下勝利。

勇士今天團隊命中率49%，柯瑞拿下全隊最高31分、5助攻，巴特勒和波斯特（Quinten Post）都進帳15分，但全隊14次失誤略多。爵士方面，馬卡南攻下全場最高35分，喬治（Keyonte George）22分次之。

