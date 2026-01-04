自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》大威45歲高齡出戰澳網 自信「依然鬥志昂揚」

2026/01/04 14:16

大威5日起將出賽澳網暖身賽「奧克蘭公開賽」，賽前受訪表示自己依然鬥志滿滿。（美聯社）大威5日起將出賽澳網暖身賽「奧克蘭公開賽」，賽前受訪表示自己依然鬥志滿滿。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將在本屆澳洲網球公開賽出賽的7屆大滿貫女單冠軍大威廉絲（Venus Williams）4日表示，她仍然渴望打出精彩的網球，因為「網球能讓你保持良好的狀態」，且她對在球場上取得成功的動力依然不減。

《法新社》報導，澳網主辦單位2日宣布大威將以外卡身分參賽，將創下45歲出賽的澳網「高齡」紀錄。不過，大威表示，她並不知道自己即將打破的紀錄，並補充說，她不像巔峰時期那樣對達成里程碑有著強烈的渴望。

然而，她對在球場上取得成功的動力依然不減，「我認為我的目標之一是保持快樂，並欣然接受不適感，因為只有冠軍才能做到這一點」。她說，「我絕對不會在醒來後，從地球的另一端——甚至更遠的地方——來到這裡，卻感覺不到一絲鬥志」。

大威還打趣道，「網球確實能消耗大量的卡路里，讓我保持良好的狀態。我想，如果我想保持狀態，就必須堅持打球」。

大威曾五次獲得溫布頓網球公開賽冠軍，並在2003年和2017年兩度打進澳網女單決賽，也曾與妹妹小威廉絲（Serena Williams）搭檔四度獲得澳網女雙冠軍。

大威上一次參賽是去年8月的美網，那是在她結束長達16個月的休賽期後不久。在1月18日至2月1日的澳網開幕前，她將於在奧克蘭和荷巴特參加暖身賽，希望藉此找回比賽狀態。

大威在奧克蘭受訪表示，「這很有意思，因為我經驗豐富，但我可能是本次澳網所有參賽者中比賽場次最少的。所以我有很多東西需要發揮，我也必須迅速進入狀態。好消息是，網球比賽時間很長，你有足夠的時間去調整」。

大威5日在奧克蘭的首位對手將是波蘭5號種子、世界排名第54的蕾妮特（Magda Linette）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中