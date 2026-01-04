網球》大威45歲高齡出戰澳網 自信「依然鬥志昂揚」

大威5日起將出賽澳網暖身賽「奧克蘭公開賽」，賽前受訪表示自己依然鬥志滿滿。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕即將在本屆澳洲網球公開賽出賽的7屆大滿貫女單冠軍大威廉絲（Venus Williams）4日表示，她仍然渴望打出精彩的網球，因為「網球能讓你保持良好的狀態」，且她對在球場上取得成功的動力依然不減。

《法新社》報導，澳網主辦單位2日宣布大威將以外卡身分參賽，將創下45歲出賽的澳網「高齡」紀錄。不過，大威表示，她並不知道自己即將打破的紀錄，並補充說，她不像巔峰時期那樣對達成里程碑有著強烈的渴望。

請繼續往下閱讀...

然而，她對在球場上取得成功的動力依然不減，「我認為我的目標之一是保持快樂，並欣然接受不適感，因為只有冠軍才能做到這一點」。她說，「我絕對不會在醒來後，從地球的另一端——甚至更遠的地方——來到這裡，卻感覺不到一絲鬥志」。

大威還打趣道，「網球確實能消耗大量的卡路里，讓我保持良好的狀態。我想，如果我想保持狀態，就必須堅持打球」。

大威曾五次獲得溫布頓網球公開賽冠軍，並在2003年和2017年兩度打進澳網女單決賽，也曾與妹妹小威廉絲（Serena Williams）搭檔四度獲得澳網女雙冠軍。

大威上一次參賽是去年8月的美網，那是在她結束長達16個月的休賽期後不久。在1月18日至2月1日的澳網開幕前，她將於在奧克蘭和荷巴特參加暖身賽，希望藉此找回比賽狀態。

大威在奧克蘭受訪表示，「這很有意思，因為我經驗豐富，但我可能是本次澳網所有參賽者中比賽場次最少的。所以我有很多東西需要發揮，我也必須迅速進入狀態。好消息是，網球比賽時間很長，你有足夠的時間去調整」。

大威5日在奧克蘭的首位對手將是波蘭5號種子、世界排名第54的蕾妮特（Magda Linette）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法