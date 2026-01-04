SBL》基隆市立體育館斥資3200萬 更新座椅、照明

超級籃球聯賽（SBL）3月將在基隆登場，基隆市政府斥資32○○萬元，汰舊換新2278席座椅，並改善照明及地坪，預計2月底前完成驗收。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／新北報導〕超級籃球聯賽（SBL）3月將在基隆登場，位於基隆市信二路的市立體育館使用超過40年，觀賽座椅早已損壞，基隆市政府教育處長徐嬿立表示，基隆市府斥資3200萬元，汰舊換新2278席座椅，並改善照明及地坪，預計2月底前完成驗收。

基隆市立體育場場長林柏樹今天（4日）表示，基隆市立體育館在去年10月2日進行改善工程，更新東、西兩側座椅計2278席，並升級座椅品質，新座椅採人體工學設計，不僅支撐性佳，座椅材質採韌性強、耐衝擊、耐髒污的高密度聚乙烯塑材，且增設裝杯架，符合民眾觀賽時，放置飲品的需求，並加大座椅間距，提升長時間觀賽舒適感。

林柏樹說，完工後，東側及西側共有 2278席座椅，至於南側及北側觀眾席座椅，將依後續經費逐步改善；另外，優化館內動線，加大場內走道與樓梯踏階寬度，並規劃雙向通行動線，讓通行順暢，並改善地坪及照明，提升公共安全。

徐嬿立表示，工程預計2月底完成，民眾3月起可到場感受不同的市立體育館。體育館優化改造只是起點，市府會持續擴展到各運動空間，提供市民更安全、舒適且符合標準的優質運動環境。

