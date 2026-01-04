自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》杰倫轟35分、林書緯拿18分 國王賞海神4連敗

2026/01/04 17:09

國王客場力退海神。（TPBL提供）國王客場力退海神。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王今踢館高雄巨蛋，杰倫豪取35分，加上林書緯也有18分，以111：94拿下勝利，高雄海神則苦吞4連敗。

海神與國王上季在總冠軍賽大戰7場才分出勝負，新賽季卻都命運多舛，外籍總教練相繼下台，由本土教練暫代主帥，近期換帥的海神昨在主場不敵雲豹，今在主場續戰國王，開賽多點開花，一度握有27：18領先，不過隨後林書緯用三分球幫助球隊追分，他將手感延續到次節，上半場轟進4記三分球拿下本土最高14分，外加杰倫挹注18分，國王帶著61：54優勢進入第三節，海神上半場以賽克維奇14分最佳。

易籃後，海神進攻當機，單節20投5中，外線9投1中，被國王打出21：15的一波流，帶著82：69領先進入決勝節，末節海神的火力仍沒有起色，無緣捍衛主場。

杰倫拿下全場最高35分，另有6籃板、7助攻，沃許本拿下21分、11籃板，林書緯攻下18分，奧帝板凳出發挹注20分。

海神此役團隊命中率只有34.8%，外線38投10中，命中率僅26.3%，布里茲克拿下全隊最高21分，賽克維奇拿下14分，本土最高為呂威霆貢獻10分。

林書緯。（TPBL提供）林書緯。（TPBL提供）

