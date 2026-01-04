東超》伯朗狂砍35分聯手盧峻翔 領航猿宰澳門黑熊6強門票幾乎到手

桃園領航猿。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在東超小組賽作客澳門黑熊，伯朗狂砍35分，加上盧峻翔貢獻本土最高16分，終場以95：83收下第4勝，目前取得4勝1負，位居小組第1，高機率晉級6強。

領航猿這季在東超小組賽表現依舊出色，賽前取得3勝1負，暫居小組第1，前次他們在主場和黑熊交手，領航猿上演26分差的超狂逆轉秀，搶下小組賽第3勝。

有別於前次交手開局表現不佳，領航猿今天開局上緊發條，上半場團隊命中率達52.9%，伯朗拿下11分全隊最高，盧峻翔9分次之，半場打完暫時以41：36領先，黑熊方面，格林（Omari Peek-Green）貢獻全隊最高13分。

易籃後，黑熊一波9：0攻勢超前，領航猿靠著伯朗連拿6分止血，接著輪到盧峻翔跳出，除了自己抄截後快攻上籃得分，又助攻阿提諾拿下分數，領航猿一舉超車，並在末節持續擴大領先到雙位數。終場前1分半鐘，崇貴挺身而出，助黑熊追到個位數差距，隨後盧峻翔連拿4分，澆熄對手反撲氣勢，穩穩將勝利收下。

領航猿今天4人得分上雙，伯朗攻下全場最高35分、13籃板，阿提諾17分次之，盧峻翔拿下本土最高16分、4助攻，但美中不足的是發生5次失誤。黑熊方面，格林繳出全隊最高25分、4抄截，崇貴16分次之。

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

陳將双。（桃園領航猿提供）

李家慷。（桃園領航猿提供）

伯朗。（桃園領航猿提供）

