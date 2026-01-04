東超》領航猿晉級6強機會濃厚 卡總、盧峻翔不敢鬆懈

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今在東超小組賽作客澳門黑熊，伯朗狂砍35分，加上盧峻翔貢獻本土最高16分，終場以95：83收下第4勝，目前取得4勝1負，位居小組第1，高機率晉級6強。賽後領航猿總教練卡米諾斯表示，會持續關注主要對手黃金琉球國王狀況。

領航猿今天擊敗黑熊，但卡米諾斯認為，這是一場很難打的比賽，「上半場我們的防守熱機太慢，太過被動，防守籃板也保護的不好，讓對方有太多空檔，不過還好下半場有所改善，從防守做起，並且成功限制住黑熊的崇貴，並且對於黑熊下半場1-3-1區域的進攻也越來越好，最後以12分差拿下比賽，對我們晉級決賽的分差是不錯的，但對於罰丟14個罰球不是很滿意，幸好這沒有影響到今天比賽的結果。」

針對目前球隊在東超小組賽排名狀況，卡總說：「我們想先看琉球的狀況怎麼樣，會特別關注他們的戰績，他們的洋將LAW受傷了，他們昨天打完贏滿多分的，但我們的目標是打完琉球可以直接晉級4強的決賽，我們現在對他們有14分分差優勢，他們近況較低迷，但他們有新簽約的洋將道森，到時候再看兩隊的狀況會如何。」

盧峻翔認為，今天這場球其實沒那麼好打，「我們大家都用了很多耐心，樂於分享球，打個很團隊，很團隊的防守，最後很開心能贏下這場球。」至於目前球隊高機率晉級，盧峻翔說：「我們球員就是專注好自己，因為我們有上屆東超經驗，也沒有拿到冠軍，我們也有反思這個失敗的過程，我覺得保持好我們的團隊，繼續努力」

