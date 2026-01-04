自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》好猛！古德溫狂轟51分打破聯盟紀錄 勇士痛宰洋基收2連勝

2026/01/04 19:16

臺北富邦勇士古德溫（左）。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士古德溫（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今迎戰墊底的洋基工程，洋將古德溫狂砍51分，刷新聯盟單場得分新高，率隊126：105收下2連勝，且勇士連兩場比賽得分都突破120分，狀況火燙。

本季一勝難求的洋基日前再度補強，網羅後衛李漢昇、張伯維，盼強化後場深度，今天兩人也被放在登錄名單中；先發也做出調整，狀元葉惟捷被放到替補。

勇士開局打出5：0攻勢，但洋基很快反擊，高偉綸、葉惟捷接力得分帶隊超車，首節打完反倒取得4分領先。不過，勇士在第2節開局6：0攻勢討回領先，只是雙方失誤都偏多，場面一度混亂，這節尾聲洪楷傑挺身而出，連續飆進三分球，助隊半場打完暫時取得56：52領先。古德溫在上半場一人包辦20分全場最高，洋基方面則是庫薩斯13分最高。

易籃後，勇士持續擴領先，今天手感火燙的古德溫在第4節持續開火，轟破40分，且在最後2分32秒時靠著罰球拿下第51分，打破林書豪和前新竹攻城獅洋將辛巴共同保持的聯盟單場最高得分50分的紀錄。

勇士今天全隊4人得分上雙，古德溫狂砍51分、5助攻，哥倫特22分，周桂羽13分，曾祥鈞11分、12籃板；洋基方面，庫薩斯拿下21分、15籃板，傑克森20分次之。

臺北富邦勇士古德溫（左）。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士古德溫（左）。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中