PLG》好猛！古德溫狂轟51分打破聯盟紀錄 勇士痛宰洋基收2連勝

臺北富邦勇士古德溫（左）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今迎戰墊底的洋基工程，洋將古德溫狂砍51分，刷新聯盟單場得分新高，率隊126：105收下2連勝，且勇士連兩場比賽得分都突破120分，狀況火燙。

本季一勝難求的洋基日前再度補強，網羅後衛李漢昇、張伯維，盼強化後場深度，今天兩人也被放在登錄名單中；先發也做出調整，狀元葉惟捷被放到替補。

勇士開局打出5：0攻勢，但洋基很快反擊，高偉綸、葉惟捷接力得分帶隊超車，首節打完反倒取得4分領先。不過，勇士在第2節開局6：0攻勢討回領先，只是雙方失誤都偏多，場面一度混亂，這節尾聲洪楷傑挺身而出，連續飆進三分球，助隊半場打完暫時取得56：52領先。古德溫在上半場一人包辦20分全場最高，洋基方面則是庫薩斯13分最高。

易籃後，勇士持續擴領先，今天手感火燙的古德溫在第4節持續開火，轟破40分，且在最後2分32秒時靠著罰球拿下第51分，打破林書豪和前新竹攻城獅洋將辛巴共同保持的聯盟單場最高得分50分的紀錄。

勇士今天全隊4人得分上雙，古德溫狂砍51分、5助攻，哥倫特22分，周桂羽13分，曾祥鈞11分、12籃板；洋基方面，庫薩斯拿下21分、15籃板，傑克森20分次之。

