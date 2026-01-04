TPBL》張宗憲轟本季新高25分 夢想家賞特攻2連敗

張宗憲。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕福爾摩沙夢想家今踢館新莊體育館，張宗憲貢獻本季新高25分，率隊以122：115擊敗新北中信特攻，特攻在主場吞下2連敗。

夢想家來勢洶洶，開賽拉出21：12攻勢，不過隨後被特攻連拿10分反超，兩隊打完首節以36：36平分秋色，夢想家次節靠張宗憲獨攬11分，湯普金斯拿下15分，單節打出38：19攻勢，打完上半場取得74：55領先。

夢想家上半場團隊命中率高達65.1%，外線20投10中，湯普金斯拿下全場最高19分，張宗憲拿下15分，忻沃克挹注11分。

特攻此役馬可與謝亞軒都因傷高掛免戰牌，前兩節沒有球員得分超過雙位數，阿巴西與飛克都拿下9分。

夢想家易籃後持續維持雙位數優勢，末節忻沃克單節飆進3顆三分球，助隊持續保持領先，順利拿下本季對戰第2勝。

夢想家此役5人得分超過雙位數，張宗憲25分、4籃板，忻沃克與湯普金斯都拿下22分，高柏鎧進帳14分、6籃板，霍爾曼13分、10籃板。

特攻方面，內馬拿下全隊最高26分、11籃板，阿巴西挹注21分、9助攻、5籃板、5抄截，飛克17分、7籃板，貝奇13分、6籃板。

夢想家張宗憲。（記者林正堃攝）

夢想家湯普金斯灌籃得分。（記者林正堃攝）

夢想家忻沃克飆進6顆3分球。（記者林正堃攝）

中信特攻林韋翰上籃得分。（記者林正堃攝）

中信特攻阿巴西。（記者林正堃攝）

