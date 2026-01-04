自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》被古德溫刷紀錄！李逸驊直喊表現不及格：球員基本動作差、下週加練

2026/01/04 20:23

洋基工程總教練李逸驊。（記者陳志曲攝）洋基工程總教練李逸驊。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕洋基工程今天以105：126敗給富邦勇士，開季至今一勝難求，吞下5連敗。今天賽後總教練李逸驊直言，球員表現不及格，尤其防守方面，讓勇士跑了太多快攻。

本季一勝難求的洋基，日前補進李漢昇、張伯維希望提升後場戰力，兩人也在登錄名單內，只是洋基的團隊表現依舊是虎頭蛇尾，上半場一度領先8分，但下半場被打回原形，攻守失序情況下再度吞敗；庫薩斯拿下全隊最高21分、15籃板，傑克森20分。

李逸驊表示，這場球滿難堪的，賽前請球員著重古德溫的防守，但還是讓他拿下51分，防守的表現不及格，加上每場比賽都讓對手拿到破百得分，團隊防守還有很多地方要修正，「球員經驗不足，沒辦法有好的應變，在對手連打兩場情況下，我們還被他們跑這麼多快攻，真的很不應該。」他也直言，球員的基本動作還是太差，下週開始每天幾乎都要練兩次球。

至於剛加入洋基的李漢昇昨拿下7分，他表示，已經很久沒比賽了，自己也還在找比賽感覺也盡力跟球隊磨合當中，「這場比賽還在適應中，這一場自己的表現不及格，失誤也3個，還在調整中。」

古德溫（中）單場拿下51分，打破聯盟紀錄。（記者陳志曲攝）古德溫（中）單場拿下51分，打破聯盟紀錄。（記者陳志曲攝）

