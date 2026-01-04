PLG》飆51分打破林書豪聯盟紀錄 古德溫：我要跟林書豪說

古德溫（中）單場拿下51分，打破聯盟紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士洋將古德溫今天狂飆8顆三分球、轟下51分，刷新由林書豪和辛巴締造的聯盟單場最高得分紀錄50分，率隊以126：105痛宰洋基工程，他表示，其實在比賽期間不知道能打破紀錄，一切都要歸功於隊友、教練團對他的信任。

勇士今天在上半場打完僅4分小幅領先，但在第3節一波31：19攻勢，成功甩開洋基。今天全隊4人得分上雙，哥倫特22分次高，周桂羽拿下本土最高13分，曾祥鈞11分、12籃板。

總教練吳永仁表示，在少了莫巴耶情況下，感謝曾祥鈞等內線球員的努力，「祥鈞扛庫薩斯扛得很辛苦，但他也做了很好的示範，拿下11分、12籃板。」但吳永仁認為，團隊防守還可以更好，掉了105分還是偏多。

古德溫今天砍下51分，刷新原本由林書豪和辛巴共同保持的聯盟單場最高紀錄50分，他也笑說，他認識林書豪，他要跟林書豪講自己打破他紀錄這件事情。

古德溫過去在CBA期間曾單場攻下53分，他認為，兩場比賽心態上沒有太大不同，但那一場比賽給了他很多信心。不過，古德溫認為，球隊贏球的重要性還是大於個人紀錄，「我覺得主要是隊友、教練團很信任我，能破紀錄這感覺很棒。但不管得幾分，我的心態還是一樣，不會過於興奮，做好自己的事情優先，球隊勝利才是最重要的。」

