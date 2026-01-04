自由電子報
PLG》本季首度雙十歸功於林志傑鼓勵 曾祥鈞：感謝傑哥給我信心

2026/01/04 20:39

臺北富邦勇士曾祥鈞（中）抓下籃板。（記者陳志曲攝）臺北富邦勇士曾祥鈞（中）抓下籃板。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦勇士今天以126：105擊敗洋基工程，陣中長人曾祥鈞繳出11分、12籃板，本季首度雙十，他表示，「很感謝傑哥（林志傑）給我很多信心，一直鼓勵我要勇於出手，他的回歸對於球隊場上串聯、士氣都有很大幫助。」

曾祥鈞這季重返勇士，但前幾場比賽出賽時間相對較少，今天在少了莫巴耶的情況下，被總教練吳永仁賦予重任，他也打了超過30分，盡可能去扛住洋基的洋將庫薩斯，「今天仁哥（吳永仁）希望我打多一點，我也隨時做好準備，努力做好爭搶籃板的工作，努力扛對方大個子。」

今天曾祥鈞在首節就飆進三分球，拿下11分、12籃板，他透露，主要是林志傑給他很多鼓勵，在場上也不斷為他製造機會，「傑哥跟我說要更勇於出手，很感謝他一直給我信心，他有觀察到我的攻擊比較少，所以一直提醒我。」

曾祥鈞認為，林志傑回歸對於球隊幫助很大，不僅是串聯球隊攻勢，且他講的事情，大家都比較聽得進去，而提到林志傑這季即將引退，曾祥鈞說：「能打一場就珍惜一場，趁現在還有機會就多跟傑哥學習。」

勇士今天獲勝後，3勝3負勝率回到5成，週二晚間要在主場迎戰衛冕軍桃園領航猿，曾祥鈞認為，主要是得限制盧峻翔和伯朗之間的搭配，他們的防守也很好，得找到破解的方式。

