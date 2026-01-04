TPBL》特攻連兩天第二節大當機！曾文鼎點出團隊必須正視的問題

中信特攻曾文鼎。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今以115：122不敵福爾摩沙夢想家，苦吞2連敗，賽後9勝8敗被新竹攻城獅超車，掉到聯盟第3名。

特攻今包括馬可與謝亞軒都因傷未能出賽，團隊讓對手繳出高達55%的命中率，內馬攻下全隊最高26分、11籃板，阿巴西拿下21分、9助攻、5籃板、5抄截，飛克17分，貝奇13分、6籃板。

曾文鼎今先發出賽22分鐘，5投3中包括一記三分球拿下8分、4籃板、3助攻，他表示，第二節被打出38：19攻勢，這節除了防守外，進攻端也未像第一節製造很好的出手機會，也讓第二節成為勝負分水嶺，在落後20分之下下半場很難追分，「這是一場很好的比賽，我們會好好正視這些問題，包括如何快速提高防守強度，以及進攻上如何四節都維持流暢進攻。」

特攻昨天面對新竹攻城獅也是第二節得分大當機，單節被打出23：8攻勢，今又在第二節陷入得分荒，總教練莫米爾表示，第二節防守強度不足導致比分拉開，上半場就讓對手拿下74分，尤其讓張宗憲以及忻沃克打得太順，下半場雖然防守上更積極、更具侵略性，但夢想家今天有很多高難度出手，「反觀我們有一些該把握的空檔沒能把握，這就是兩隊的差距。」

