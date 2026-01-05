自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基休息室氣氛遠勝大都會！ 明星右投真心話：確實不一樣

2026/01/05 07:14

布萊克本（右）。（資料照，法新社）布萊克本（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基布萊克本（Paul Blackburn）休賽季以1年200萬美元重返紐約洋基，近2年都待在紐約豪門球隊的他，分享大都會跟洋基休息室的差距。

布萊克本在2024年7月被運動家交易到大都會，在大都會只出賽12場，拿下1勝5敗，防禦率6.00，去年8月被大都會釋出後加盟洋基，布萊克本在洋基出賽8場，投15.1局，防禦率5.28，每局被上壘率1.30。

在接受《紐約郵報》訪問時，布萊克本談到大都會跟洋基的休息室差異道：布萊克本則說「當我來到洋基隊時，可以很明顯地感覺到每個人都往同一個目標邁進，球員們看起來是真心喜歡彼此，並且願意為隊友而戰，休息室裡的化學反應非常棒。」

話鋒一轉，布萊克本直言：「但在大都會隊時，情況並非如此。2024年跟去年比起來完全不同。我不會說球員們在裡面大打出手之類的，但氛圍確實不一樣。當我2024年到大都會時，馬丁尼茲（J.D. Martinez）跟伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）對休息室的人有很大的影響力，大家也都很和睦。他們就是可以凝聚休息室氣氛的人，但去年這樣的傢伙不在...」

大都會在過去就不只一次傳出休息室風波，先前明星工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）跟明星游擊手林多（Francisco Lindor）就發生過肢體衝突，事後他們澄清只是為了爭論某隻動物是老鼠或浣熊而吵架，而麥克尼爾也在休賽季被交易給運動家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中