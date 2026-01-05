MLB》洋基休息室氣氛遠勝大都會！ 明星右投真心話：確實不一樣

布萊克本（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基布萊克本（Paul Blackburn）休賽季以1年200萬美元重返紐約洋基，近2年都待在紐約豪門球隊的他，分享大都會跟洋基休息室的差距。

布萊克本在2024年7月被運動家交易到大都會，在大都會只出賽12場，拿下1勝5敗，防禦率6.00，去年8月被大都會釋出後加盟洋基，布萊克本在洋基出賽8場，投15.1局，防禦率5.28，每局被上壘率1.30。

在接受《紐約郵報》訪問時，布萊克本談到大都會跟洋基的休息室差異道：布萊克本則說「當我來到洋基隊時，可以很明顯地感覺到每個人都往同一個目標邁進，球員們看起來是真心喜歡彼此，並且願意為隊友而戰，休息室裡的化學反應非常棒。」

話鋒一轉，布萊克本直言：「但在大都會隊時，情況並非如此。2024年跟去年比起來完全不同。我不會說球員們在裡面大打出手之類的，但氛圍確實不一樣。當我2024年到大都會時，馬丁尼茲（J.D. Martinez）跟伊格雷西亞斯（Jose Iglesias）對休息室的人有很大的影響力，大家也都很和睦。他們就是可以凝聚休息室氣氛的人，但去年這樣的傢伙不在...」

大都會在過去就不只一次傳出休息室風波，先前明星工具人麥克尼爾（Jeff McNeil）跟明星游擊手林多（Francisco Lindor）就發生過肢體衝突，事後他們澄清只是為了爭論某隻動物是老鼠或浣熊而吵架，而麥克尼爾也在休賽季被交易給運動家。

