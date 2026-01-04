自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

網球》「壞小子」基里奧斯男雙開胡！前澳網冠軍組合布里斯本逆轉勝

2026/01/04 22:20

基里奧斯。（路透）基里奧斯。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）傷癒回歸，攜手昔日同胞戰友科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）上演驚險逆轉勝，歷經搶10開胡晉級ATP250等級的布里斯本網賽男雙16強。

基里奧斯近3年來飽受傷病所苦，這是30歲的他相隔167天重返職業賽場，至於科基納基斯則自2025年1月胸肌受傷以來首次參戰，曾在2022年澳洲公開賽男雙奪冠的「KK組合」，如今重新合拍初登場，就以5：7、6：4、10：8力退澳洲伊布登（Matthew Ebden）／美國拉姆（Rajeev Ram），證明兩人都已揮別長久以來的傷痛，次輪對決首輪免戰的法國第6種子敦比亞（Sadio Doumbia）／勒布爾（Fabien Reboul）。

「太瘋狂，我快要哭了。」情緒激動的科基納基斯賽後受訪表示，去年動手術後，已經12個月沒打比賽，根本不確定能否回到賽場，「這一年相當漫長，許多時候都很艱難，甚至感覺職業生涯已經結束，但我還是堅持下來。雖然這是雙打勝利，但意義非凡。」至於基里奧斯上月底打完「性別大戰」表演賽後，布里斯本單打首戰美國非種子科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中