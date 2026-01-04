網球》「壞小子」基里奧斯男雙開胡！前澳網冠軍組合布里斯本逆轉勝

基里奧斯。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）傷癒回歸，攜手昔日同胞戰友科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）上演驚險逆轉勝，歷經搶10開胡晉級ATP250等級的布里斯本網賽男雙16強。

基里奧斯近3年來飽受傷病所苦，這是30歲的他相隔167天重返職業賽場，至於科基納基斯則自2025年1月胸肌受傷以來首次參戰，曾在2022年澳洲公開賽男雙奪冠的「KK組合」，如今重新合拍初登場，就以5：7、6：4、10：8力退澳洲伊布登（Matthew Ebden）／美國拉姆（Rajeev Ram），證明兩人都已揮別長久以來的傷痛，次輪對決首輪免戰的法國第6種子敦比亞（Sadio Doumbia）／勒布爾（Fabien Reboul）。

「太瘋狂，我快要哭了。」情緒激動的科基納基斯賽後受訪表示，去年動手術後，已經12個月沒打比賽，根本不確定能否回到賽場，「這一年相當漫長，許多時候都很艱難，甚至感覺職業生涯已經結束，但我還是堅持下來。雖然這是雙打勝利，但意義非凡。」至於基里奧斯上月底打完「性別大戰」表演賽後，布里斯本單打首戰美國非種子科瓦切維奇（Aleksandar Kovacevic）。

