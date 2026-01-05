自由電子報
桌球》單日拿下4勝 樊振東率薩爾布魯根奪下德國杯冠軍

2026/01/05 07:15

樊振東連兩戰貢獻兩勝，率領薩爾布魯根奪下德國杯冠軍。（取自TTBL臉書）樊振東連兩戰貢獻兩勝，率領薩爾布魯根奪下德國杯冠軍。（取自TTBL臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕巴黎奧運男單金牌樊振東在2026年德國杯桌球賽單日拿下4勝，率領FC薩爾布魯根連續以3:1擊退尋求衛冕的奧森豪森俱樂部，及兩屆奧運男單銅牌奧恰洛夫領軍的富爾達俱樂部，繼2012、2022年之後第三度奪下德國杯冠軍。

巴黎奧運奪金後就未在國際賽亮相的樊振東，去年加盟薩爾布魯根，並率隊闖進德國杯4強。薩爾布魯根4強對決去年冠軍奧森豪森，世界排名14的約基奇在第一點對抗雖然以0:3不敵世界排名19的日本名將戶上隼輔，但樊振東隨後以3:1解決17歲的葡萄牙小將阿比奧登，為薩爾布魯根扳回一城；世界排名20的德國名將法蘭吉斯卡在關鍵第三點，也以3:1逆轉羅馬尼亞好手齊瑞塔。第四點，樊振東遭遇戶上隼輔，首局雖以10:12失守，但次局起他完全掌控局面，以11:8、11:6、11:5連下三城，幫助薩爾布魯根連續3年闖進決賽。

另一場4強賽，富爾達在2:0領先下被巴特洪堡扳平戰局，決勝第五點，奧恰洛夫/孟繁博在第4局化解一個賽末點後，以3:2逆轉戰局，有驚無險挺進決賽。

壓軸的決賽，負責打頭陣的樊振東以11:9、11:9、11:8擊敗世界排名29的奧恰洛夫，幫助薩爾布魯根先馳得點；但削球好手菲魯斯隨後在「德國內戰」中以3:2逆轉法蘭吉斯卡，雙方戰成平手；4強賽失利的約基奇戴罪立功，在第三點以直落三收拾世界排名151的孟繁博，樊振東隨後再以11:8、11:3、11:6輾壓菲魯斯，輕鬆完成關門任務，也奪下他在德國聯賽的首座冠軍。

