自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

UBL南華大學晉級8強 校友陳鐿中贈10箱球為學弟打氣

2026/01/05 08:09

南華大學職棒校友陳鐿中（右二）捐贈10箱比賽用球回饋母校球隊，校長高俊雄（左二）致贈感謝狀。左一為南華大學駐校董事覺禹法師，右一為球隊總教練蔡仲南。（南華大學提供）南華大學職棒校友陳鐿中（右二）捐贈10箱比賽用球回饋母校球隊，校長高俊雄（左二）致贈感謝狀。左一為南華大學駐校董事覺禹法師，右一為球隊總教練蔡仲南。（南華大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2025學年度UBL大專棒球聯賽在嘉義市棒球場舉行，南華大學棒球隊晉級一級8強複賽，校友、中華職棒富邦悍將球員陳鐿中在行前贈送10箱比賽用球回饋母校，休賽期間還回球隊指導學弟，為球隊打氣、將經驗傳承。

3日南華大學複賽首戰對上國立體育大學，以6比5拿下複賽關鍵勝利，今天下午1點半將與輔仁大學交手。

南華大學在複賽前舉行祈福儀式，由佛光山三好體育協會秘書長暨南華大學駐校董事法師覺禹主持，校長高俊雄、學務長暨體育長何應志、棒球隊總教練蔡仲南、選手們向佛陀獻燈祈福，還邀請就讀生死學系諮商組、來自印度的4位法師頌讀《般若波羅蜜多心經》、創辦人星雲大師《為運動員祈願文》，為球隊加持。

陳鐿中去年經選秀加入中華職棒，休賽期間返校指導棒球隊學弟，捐贈10箱比賽用球回饋球隊，展現對母校、學弟深厚情誼，也象徵傳承精神，在祈福儀式後，高俊雄也致贈感謝狀給陳鐿中。

陳鐿中表示，能順利踏上職棒之路，非常感謝星雲大師、佛光山、三好體協以及母校，秉持體育弘法精神長期支持棒球隊，提供充沛資源，還有總教練蔡仲南的悉心指導。

他說，有能力應回饋母校、球隊，將經驗傳承給學弟。在南華的訓練歷程，不僅著重技術養成，更包含了蔬食生活、禪修靜心、團隊文化薰陶，這些都影響他的競技態度與人生價值觀，也讓他更懂得追求卓越表現的同時，要感恩、利他與回饋社會。

陳鐿中（前排右二）在複賽前捐贈10箱球回饋球隊，將經驗傳承給學弟。（南華大學提供）陳鐿中（前排右二）在複賽前捐贈10箱球回饋球隊，將經驗傳承給學弟。（南華大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中