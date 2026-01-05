UBL南華大學晉級8強 校友陳鐿中贈10箱球為學弟打氣

南華大學職棒校友陳鐿中（右二）捐贈10箱比賽用球回饋母校球隊，校長高俊雄（左二）致贈感謝狀。左一為南華大學駐校董事覺禹法師，右一為球隊總教練蔡仲南。（南華大學提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕2025學年度UBL大專棒球聯賽在嘉義市棒球場舉行，南華大學棒球隊晉級一級8強複賽，校友、中華職棒富邦悍將球員陳鐿中在行前贈送10箱比賽用球回饋母校，休賽期間還回球隊指導學弟，為球隊打氣、將經驗傳承。

3日南華大學複賽首戰對上國立體育大學，以6比5拿下複賽關鍵勝利，今天下午1點半將與輔仁大學交手。

南華大學在複賽前舉行祈福儀式，由佛光山三好體育協會秘書長暨南華大學駐校董事法師覺禹主持，校長高俊雄、學務長暨體育長何應志、棒球隊總教練蔡仲南、選手們向佛陀獻燈祈福，還邀請就讀生死學系諮商組、來自印度的4位法師頌讀《般若波羅蜜多心經》、創辦人星雲大師《為運動員祈願文》，為球隊加持。

陳鐿中去年經選秀加入中華職棒，休賽期間返校指導棒球隊學弟，捐贈10箱比賽用球回饋球隊，展現對母校、學弟深厚情誼，也象徵傳承精神，在祈福儀式後，高俊雄也致贈感謝狀給陳鐿中。

陳鐿中表示，能順利踏上職棒之路，非常感謝星雲大師、佛光山、三好體協以及母校，秉持體育弘法精神長期支持棒球隊，提供充沛資源，還有總教練蔡仲南的悉心指導。

他說，有能力應回饋母校、球隊，將經驗傳承給學弟。在南華的訓練歷程，不僅著重技術養成，更包含了蔬食生活、禪修靜心、團隊文化薰陶，這些都影響他的競技態度與人生價值觀，也讓他更懂得追求卓越表現的同時，要感恩、利他與回饋社會。

陳鐿中（前排右二）在複賽前捐贈10箱球回饋球隊，將經驗傳承給學弟。（南華大學提供）

