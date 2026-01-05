NBA》「MPJ」首戰老東家砍27分！籃網力退金塊中止3連敗

小波特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰金塊的籃網，靠著本季首度面對前東家的「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）繳出27分11籃板5助攻，助隊以127：115收下勝利，中止近期的3連敗，而金塊則是苦吞近5場第4敗。

撇除2018-19賽季受傷，小波特曾效力金塊長達6年時間，並在2022-23年球季幫助球隊拿下冠軍，但金塊卻在休賽季與籃網達成交易，將小波特送往布魯克林換取強森（Cam Johnson）。

首度面對老東家的小波特毫不留情，上半場攜手威廉斯（Ziaire Williams）率隊取得領先優勢。進入第3節，籃網輪到克勞尼（Noah Clowney）和湯瑪斯（Cam Thomas）跳了出來，團隊單節21投14中，包括三分外線9投7中爆砍41分，末節更是一度有多達22分領先，輕鬆收下比賽勝利。

籃網除了小波特外，克勞尼緊隨其後砍進22分，湯瑪斯與夏普（Day'Ron Sharpe）皆有17分入袋。

金塊部分，穆雷本場攻下27分與小波特並列全場最高，並搶下6籃板以及打出生涯新高的16次助攻，戈登因右腿筋二級拉傷缺席19場比賽後總算回歸，從板凳出發拿下20分，而因扭傷左腳踝缺席23場後康復的布朗則是只拿下3分，但團隊依舊在少了神主牌3屆MVP約基奇（Nikola Jokić）的情況下吞敗。

